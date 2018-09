Facebook y Twitter concluyen frente al Congreso de los EEUU que ambos "deben mejorar"

La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, ha testificado ante el Congreso de los EEUU junto a Jack Dorsey, el CEO de Twitter. La audiencia, celebrada en el comité de Inteligencia del Senado en Washington, ha servido para que los directivos explicasen qué medidas están tomando contra la interferencia de actores extranjeros en la política estadounidense. También, para explicar qué hacen para evitar que casos como el de Cambridge Analytica vuelvan a repetirse, aunque poco se ha hablado de ello.

La todopoderosa Google también estaba invitada a participar, pero en lugar de eso decidió enviar una declaración por escrito. "Estamos aquí para proteger a la democracia", comenzaba Sandberg, que también anunciaba que Facebook "está en guerra contra las cuentas falsas". Ha dicho que la red social cuenta con unas 20.000 personas dedicadas a la seguridad, pero que no pueden "parar las interferencias" ellos solos.

Sandberg tuvo que responder qué hacía su compañía con los datos que recopilaba de los usuarios: "Vendemos anuncios y compartimos información para que sean más relevantes. No vendemos esos datos personales", dijo. También admitió que la respuesta de Facebook a la supuesta campaña de desinformación rusa fue demasiado lenta: "fuimos demasiado lentos para detectar esto y demasiado lentos para actuar", dijo Sandberg. "Eso es culpa nuestra. Esta interferencia fue completamente inaceptable, violó los valores de nuestra empresa y del país que amamos", reiteró.

Cuando le han preguntado sobre la propiedad de los datos, Sandberg ha sido tajante: "es tu información. Si quieres compartirla con nosotros, la compartes, si la quieres borrar, se borra, si te la quieres descargar, te la puedes descargar". La representante de Facebook ha dejado entrever que la gente no es consciente todavía del valor que poseen sus datos.

Twitter: "No tomamos decisiones en base a una ideología"

Luego le tocó el turno a Dorsey, que afirmó que su compañía identifica unos 10 millones de cuentas falsas a la semana. También negó tomar las decisiones de su empresa en base "a una ideología política" y afirmaba que su propósito era el de hacer de Twitter una "plaza pública" y que invertiría todo lo necesario en protegerlo.

"Soy una persona de pocas palabras y normalmente tímida, pero me doy cuenta de la importancia de hablar ahora", afirmó Dorsey al comienzo de su intervención. "Si no encontramos soluciones a los problemas que estamos viendo, perdemos nuestro negocio", dijo el directivo. También reconoció que Twitter no hizo lo suficiente para proteger los abusos: "debemos mejorar".

Al mismo tiempo, el CEO de Twitter ha declarado que su empresa está reforzando la colaboración con las agencias de inteligencia estadounidenses para frenar estos abusos y que el reto del futuro será identificar a las inteligencias artificiales que parezcan humanas.