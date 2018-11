Podemos y Ciudadanos buscan cómo rectificar su apoyo a la ley que permitiría el spam electoral sin consentimiento

El grupo parlamentario de Unidos Podemos busca cómo rectificar a última hora la Ley Orgánica de Protección de Datos que se votará hoy a partir de las 16.00 horas en el Senado. A esta voluntad se ha unido también Ciudadanos, cuyos cuatro senadores están encuadrados en el grupo mixto. Si sale aprobada del trámite parlamentario, la norma permitirá a los partidos políticos la elaboración de perfiles ideológicos de los ciudadanos y el envío de propaganda electoral personalizada sin consentimiento por cualquier vía, incluidas redes sociales, Whatsapp o correo electrónico.

Podemos había dado su apoyo a la ley en el Congreso y no había presentado enmiendas sobre este asunto para el debate en el Senado. Fuentes parlamentarias de Podemos reconocen que han tomado consciencia de la relevancia de la disposición final tercera de la Ley de Protección de Datos, donde va incluida esta posibilidad, a raíz de la información publicada por eldiario.es. "Estamos viendo como arreglarlo", aseguran. "Estamos buscando el modo de garantizar que no se hace envío de propaganda electoral a gente que no lo ha elegido voluntariamente".

El partido achaca haber pasado por alto este punto a una maniobra del PSOE, que introdujo "en el último momento" la modificación que da pie a que los partidos lleven a cabo estas prácticas, prohibidas para el resto de empresas y organizaciones. Según las mismas fuentes, los socialistas hicieron pasar los cambios "como enmienda de trasposición directa" del Reglamento General de Protección de Datos europeo.

Ciudadanos por su parte afirma que se ha opuesto "desde el principio" a la posibilidad de que los partidos envíen propaganda política a móviles, informa Carmen Moraga. "Sin embargo, no hemos querido romper todavía un consenso muy importante para tener una Ley de Protección de Datos moderna y que está siendo aprobada por unanimidad", explican los de Albert Rivera.

"Este punto es muy controvertido", reconocen. El problema, denuncian, es que el PSOE forzó la votación de sus propuestas "como un pack: o votas a favor todo o votas en contra de todo".

Ambos partidos explican a eldiario.es que están tratando de modificar la ley horas antes de la votación definitiva y negociando con el resto de grupos. No obstante, todo el poder recae ahora en el PP, que no aceptará ninguna modificación del texto, informa Iñigo Aduriz. Fuentes del partido recalcan que el texto es "muy ambicioso" y que ha superado con unanimidad todos sus trámites parlamentarios hasta esta votación. Además, recuerdan que la renovación de la actual Ley de Protección de Datos era necesaria, puesto que cumplirá 20 años el año que viene.

Unanimidad hasta el último momento

La renovación de la Ley Orgánica de Protección de Datos empezó su trámite parlamentario a finales de 2017. En el borrador inicial no estaba incluida la disposición final tercera que permite el envío de spam político. No apareció tampoco en las versiones siguientes, hasta que un año después, el 17 de octubre de 2018, se introdujo mediante una enmienda del PSOE que apoyaron el resto de partidos.

En declaraciones a eldiario.es, Artemi Rallo, el portavoz socialista en las negociaciones, explicó que el objetivo de esa enmienda era "introducir garantías ante varios riesgos que producen las nuevas tecnologías en los procesos electorales e impedir que pueda pasar nada parecido a lo de Cambridge Analytica".

"Muchos creen que eso se está haciendo. Es decir, que hay empresas de mercadotecnia que ofrecen este tipo de servicios a los partidos. Yo no lo sé, pero en el supuesto de que eso ocurra, no hay un marco legal que lo regule. Por lo tanto, era de interés general que estableciéramos la exigencia que se cumplan las garantías adecuadas, en caso de que se realice ese tipo de profiling electoral", expuso Rallo.

Con la disposición final tercera ya presente, la Ley Orgánica de Protección de Datos superó el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados con el apoyo unánime de todos los partidos. Solo la aprobación de una enmienda en el Senado que modificara el texto impediría que este quedara hoy aprobado definitivamente.

No obstante, ninguna de las 32 enmiendas presentadas por los senadores a la ley ha conseguido el apoyo del resto de grupos. Además, ninguna de las enmiendas presentadas hacía referencia al artículo sobre la explotación electoral de datos personales .

Texto de la LOPD que permitiría el spam electoral Artículo 58 bis. Utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. 1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas. 2. Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. 3. El envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial. 4. Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral. 5. Se facilitará al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición.

Esta información ha sido actualizada para incluir las posiciones del partido Ciudadanos y del Partido Popular. El titular inicial era "Podemos busca cómo rectificar su apoyo a la ley que permitiría el spam electoral sin consentimiento".