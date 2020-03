Servicios como Netflix y las llamadas de Skype o Whatsapp provocan un récord histórico de tráfico en Internet

Internet atraviesa un pico de tráfico histórico en España. El teletrabajo y el confinamiento para contener la pandemia de coronavirus están provocando cifras de uso récord en toda la red de telecomunicaciones y en especial en los servicios digitales. El consumo de datos a través de redes fijas ha crecido entre el 30% y el 40%, dependiendo del operador, según los últimos datos que estos han facilitado a eldiario.es. La cuarentena está poniendo la infraestructura española a prueba.

No obstante, no ha sido solo el teletrabajo el que ha provocado el pico histórico de tráfico en España. "Las altas tasas de crecimiento de la transferencia de datos obedecen en gran medida al elevado consumo de streaming de vídeo, no solo de los servicios de vídeo bajo demanda, sino también a retransmisiones informativas en directo y a las videollamadas por Skype o WhatsApp", explica a este medio Theresa Bobis, directora regional para el sur de Europa de DE-CIX, uno de los 'puntos neutros' donde recae gran parte de la carga del intercambio de archivos en Internet.

En la infraestructura de telecomunicaciones intervienen más actores además de los tradicionales operadores de telefonía. Uno de las partes que está soportando la carga son los 'puntos neutros', donde se produce el intercambio entre los proveedores de contenido (como YouTube, HBO) o los servicios de almacenamiento en la nube (como Microsoft o Google) y los propios operadores, que a su vez ofrecen sus servicios a los usuarios. Reduciéndolo al extremo, un punto neutro es donde Netflix deja el capítulo de la serie que vas a ver para que tu compañía de Internet lo coja y lo lleve a tu casa.

En España hay dos empresas que se reparten la mayor parte de este mercado, ESpanix y DE-CIX. Ambas publican gráficos actualizados cada cinco minutos sobre el tráfico que pasa por sus puntos de intercambio (situados en Madrid pero que sirven a toda España). Según sus datos el pico máximo se alcanzó el domingo y el lunes en torno a las 8 de la noche. En ese momento se intercambiaban unas 700 gigas de información cada segundo en ESpanix y unas 450 en DE-CIX. Esas cifras de intercambio equivalen más o menos al doble que hace un mes.

Gigas intercambiadas por segundo en el punto neutro de ESpanix en Madrid durante los últimos 10 días.

Giga por segundo intercambiadas en el punto neutro de ESpanix en Madrid durante los últimos 3 meses.

Pese a este aumento de carga, la infraestructura española ha soportado el envite. "España es el primer país europeo y el tercero del mundo en dotación de infraestructuras de fibra óptica y cuenta también con una de las mejores redes móviles de Europa", presumían los operadores Movistar, Vodafone, Orange, Másmóvil y Euskaltel en un comunicado conjunto emitido este domingo.

"Es precisamente esa red, construida por los operadores con esfuerzo e inversiones millonarias, la que está permitiendo el funcionamiento óptimo de las comunicaciones digitales, haciendo así más llevadero el aislamiento en lo profesional y también en lo personal", añadían, junto a una lista de consejos para asegurar la integridad de la red en los momentos de mayor demanda. La infraestructura española lleva ya varios días sometida a la mayor carga de su historia sin presentar fisuras.



Varios expertos confirman a eldiario.es la robustez de las redes españolas en comparación con su entorno más próximo. "Hay otros países que tienen otro tipo de industrias muy potentes, nosotros en telecomunicaciones tenemos unas industrias que son realmente punteras y ha habido una inversión bastante alta", explica José Antonio Morán, director del máster de Ingeniería de Telecomunicación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Francia valora capar el streaming de vídeo: ¿y España?

Los españoles también hemos pagado esta infraestructura a través de unas tarifas de Internet "ligeramente más altas" que en el resto de Europa, apunta el profesor. Aunque eso también nos ha servido para, de momento, no tener que valorar medidas como las que ya ha puesto sobre la mesa Francia, que podría llegar a capar los servicios de streaming como Netflix o YouTube durante la jornada laborar para asegurar que los teletrabajadores tienen el ancho de banda que necesitan.

"España está claramente un paso por delante de Francia a nivel de infraestructura de telecomunicación", expone Morán. "Si nos fijamos en los datos de desarrollo de la red de fibra, que es lo que marca la calidad de la red de telecomunicaciones de un país, vemos que en España está en una implantación del 44%, mientras que en Francia no llega al 20%".

Las estadísticas oficiales del despliegue de fibra por países muestran que en 2015 España estaba muy lejos de la posición actual y se situaba a mitad de la tabla europea, con una red de fibra que alcanzaba al 15% de la población. Desde entonces ha pegado un acelerón. "El punto de intercambio de Madrid ha experimentado un aumento de más del 200% de tráfico desde diciembre de 2018 hasta ahora (de 155 Gbit/s a 467 Gbit/s) y tiene más de 180 redes conectadas, lo que lo convierte en el punto de Intercambio que crece más rápido del mundo", confirman desde DE-CIX.

Gigas intercambiadas por segundo en el punto neutro de DE-CIX en Madrid durante el último año.

"Este punto de interconexión sirve al mercado europeo, pero también –junto con Lisboa– actúa como la puerta de entrada para el flujo de tráfico desde el oeste de África y América hacia Europa, en sustitución de Londres", continúa la empresa de intercambio, con sede en Franckfurt.

En los últimos años Madrid pelea por hacerse con el tráfico internacional que entra en la Unión Europea, en sustitución de Londres. eldiario.es explicó en un reciente reportaje cómo las principales empresas que gestionan la infraestructura de Internet señalan el potencial de la capital para convertirse en un polo del negocio de las telecomunicaciones, gracias también al creciente número de cables submarinos que unirán la península ibérica con América Latina y África.

"Puede haber fallos concretos en determinados servicios debido a la sobrecarga de sus servidores. Que cuando estemos visionando YouTube por ejemplo, tengamos algún microcorte puntual porque haya mucha gente conectada", expone Morán. "Pero eso ya no es tanto un fallo de la infraestructura como de ese servicio en concreto", continúa: "Yo espero que no sea necesario tomar medidas como las de Francia, ya que por suerte tenemos una de las mejores redes de fibra óptica de Europa".