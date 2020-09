Amazon recibe autorización para entregar paquetes por dron en EEUU: pronto será posible en España

Amazon ha conseguido esta semana uno de sus objetivos principales desde 2013: ya puede utilizar drones para entregar paquetes a domicilio. La multinacional de comercio electrónico (y de alojamiento web, servicios multimedia en streaming o Inteligencia Artificial) ha conseguido esta semana la autorización del Gobierno de EEUU para utilizar estas aeronaves no tripuladas en los repartos, siempre que sean envíos de menos de dos kilos y en zonas con baja densidad de población.

Amazon es la primera empresa que recibe luz verde para llevar a cabo esta actividad con aeronaves no tripuladas en todo el país, después de que otras como Wing (propiedad de Google) recibieran autorización para llevar a cabo proyectos piloto en estados concretos del país. Microsoft y Uber también tienen su vista puesta en el negocio de la robotización del envío de paquetería, que se ha multiplicado en los últimos años tras el despegue del comercio online y compañías como la propia Amazon.

El último prototipo de dron mensajero presentado por la empresa de Jeff Bezos ya mostraba la investigación y desarrollo que ha seguido inyectando la multinacional en su plan de instaurar el reparto mediante aeronaves no tripuladas. Se trata de un modelo "híbrido" con seis rotores capaz de cambiar su inclinación en el aire: "Puede hacer despegues y aterrizajes verticales, como un helicóptero. Y es eficiente y aerodinámico, como un avión", explicó durante su presentación, en verano de 2019. Amazon asegura que puede entregar paquetes en un radio de 25 kilómetros en menos de 30 minutos.

Aunque el momento en que este tipo de servicio se extienda a las grandes ciudades aún parece lejano, los hechos apuntan a que Amazon también está trabajando en este sentido. Una patente que registró en 2017 revelaba que está desarrollando un sistema para que, en caso de emergencia, los drones de transporte no se precipiten al suelo de una pieza, sino que vayan desintegrándose en partes de menor tamaño que reduzcan el riesgo de daños en casas y personas.

Cambio en la legislación europea

En los últimos años se ha aprobado el uso este tipo de tecnología en diferentes partes del mundo (Australia es otro de los países que dio permiso a Google para comenzar a probar la efectividad de los drones de reparto) pero no en Europa. En España, aunque se hayan llevado a cabo algunos vuelos experimentales para la entrega de paquetería, estos debían ser aprobados y supervisados uno a uno por la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), puesto que la actual legislación no permite el uso de aeronaves no tripuladas para el transporte.

No obstante, eso está cerca de cambiar. El 1 de enero de 2021 entrará en vigor un nuevo reglamento europeo sobre drones que "permite el uso de drones para el transporte cumpliendo una serie de requisitos", detalla una portavoz de la AESA. Entre ellos, está la condición de no transportar mercancías peligrosas y mantener una determinada altitud o condiciones de visibilidad.

Además de autorizar el transporte, la nueva regulación permite los vuelos drones autónomos (sin piloto) y la utilización de enjambres, denominación que reciben los grupos de drones que se coordinan para llevar a cabo diferentes tareas de forma conjunta mediante inteligencia artificial.

Las nuevas normas europeas para el uso de drones protegen de manera específica determinadas zonas controladas por el Ministerio de Defensa e infraestructuras críticas como los aeropuertos, donde pueden poner en peligro la integridad de los aviones. En febrero de este año, el avistamiento de un dron por parte de dos pilotos de dos aeronaves diferentes en las cercanías de una de las pistas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas obligó a cerrar su espacio aéreo por precaución.

Sin embargo, tras semanas de investigación, la Guardia Civil no fue capaz de hallar a ningún responsable del incidente y se duda de si lo que vieron los pilotos fue realmente un dron. El incidente afectó a 26 vuelos y miles de pasajeros.