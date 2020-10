La caída de Diario Gol, la web de fakes que se hizo de oro 'matando' famosos en Google

En plena batalla mundial contra la desinformación, Google convirtió una web dedicada a la creación de fakes y contenidos engañosos en una de las páginas más visitadas de España. Su nombre es Diario Gol y durante más de un año ha jugado con los algoritmos de la multinacional para atraer a su web a tantas personas como algunos de los principales medios de comunicación del panorama nacional. Sus titulares confusos dando a entender la muerte de personajes conocidos o la filtración de fotos íntimas de mujeres famosas se han estado colando en millones de teléfonos a través de Discover, la herramienta de recomendación de noticias de Google.

El caso de Diario Gol quedará como uno de los mejores ejemplos del poder de Google para poner y quitar a los reyes de las visitas en Internet. Todo apunta a que el gigante tecnológico ha dado con la tecla para impedir que los fakes caza-clicks en los que se especializa esta web se cuelen en su plataforma. En septiembre, solo medio millón de personas entraron en Diario Gol. Dos meses antes había tenido 9,3 millones de usuarios únicos, según los datos del principal auditor de medios. Su pico fueron los más de 10 millones que logró en diciembre de 2019.

Es imposible saber con seguridad si la caída se debe a un cambio en los algoritmos o a una acción específica de la multinacional contra Diario Gol. Google no informa de las modificaciones en su fórmula para mostrar la información, consciente de que millones de negocios de todo el mundo viven y mueren por su posición en las listas de resultados. "Periódicamente realizamos actualizaciones en Discover para asegurarnos de que seguimos brindando información relevante y de interés. Para aquellos medios que ven una caída en el número de visitas, no hay una "solución" en particular, de la misma manera que no hay nada en particular que puedan hacer para generar más tráfico", contesta la empresa al ser preguntada por elDiario.es acerca del caso de Diario Gol.

Pese a la explicación de Google, sí que había algo que esta web de fakes sabía hacer muy bien para ser una de las más visitadas de la red española. Su estrategia clickbait se reproducía a plena luz y se valía de las características de Discover para llegar a millones de usuarios. Además, fue capaz de esquivar los filtros con los que la multinacional impide que los contenidos basura lleguen a los usuarios.

Hecho el algoritmo, hecha la trampa

Google no revela a nadie los secretos para triunfar en su buscador o en Discover. Pero a través de prueba y error, los especialistas pueden saber qué es lo que funciona y lo que no. El éxito de Diario Gol mostró que uno de los aspectos que Google tenía muy en cuenta era el Ratio de Cliqueo (CTR, por sus siglas en inglés), que mide el porcentaje de usuarios que pinchan en un contenido cada vez que la compañía lo muestra en Discover. La web de fakes lo explotó a la perfección.

Mejor explicarlo con un ejemplo, como “El alcohol lo ha matado”. David Bustamante y toda España impactada al saberse esto, publicado el 17 de abril. En la tarjeta que Discover muestra solo aparecerá “El alcohol lo ha matado”. David Bustamante y toda..., que puede dar a entender que el cantante ha fallecido. Una bomba que hace que el CTR suba como la espuma, lo que hace que los algoritmos de Google se lo muestren a cada vez más personas. Era la primera clave de la estrategia de Diario Gol.

Acojonante este nuevo tipo de clickbait que cuenta con que en la mayoría de dispositivos y redes los titulares se cortan @diarioGOLcom pic.twitter.com/AdIF8PzXbS — Delia Rodriguez (@delia2d) 8 de septiembre de 2019

La segunda consistía en impedir que Google se diera cuenta de la trampa. El negocio del gigante tecnológico se basa en que los contenidos que ofrece a sus usuarios sean de buena calidad, por lo que tiene mecanismos para bloquear los que no lo son. Sus algoritmos pueden interpretarlo de varias formas, como por ejemplo cuando detectan que un usuario entra en una web a través del buscador, la revisa y vuelve atrás muy rápidamente. Si quieres colar desinformación a través de su plataforma debes evitar que esto ocurra.

Diario Gol lo conseguía alejándose todo lo posible de la imagen típica de las webs trampa. Sus textos están bien redactados, con varios párrafos que cuentan una historia completa. En el ejemplo sobre la supuesta muerte de Bustamante, esa historia narra la muerte del actor de Hollywood Brian Dennehy a los 81 años de edad tras sufrir alcoholismo. La única relación con el cantante está en la última frase del texto: David Bustamante y famosos de toda España que lo seguían han quedado dolidos por la sorpresiva noticia.

Para descubrir que el contenido no tiene nada que ver con la tiene nada que ver con lo que la tarjeta de Discover daba a entender, al lector no le queda otra que revisar la página entera, hasta la última línea. ¿Qué le dice esto a Google? Que lo ha consumido entero, por lo que entiende que no hay motivos para no mostrárselo a más y más personas.

No es una estrategia demasiado elaborada, pero Diario Gol le ha estado marcando varios goles a Google cada día gracias a ella. A través de fakes ha logrado millones de visitantes y una remuneración por la publicidad que cada uno ha visto en su página. "Supieron aprovecharse muy bien de cómo funcionaba el algoritmo. Entendieron que el CTR era uno de los factores más importantes de Discover, pero a la vez que era una métrica de doble filo", apunta Esteve Castells, experto en optimización de contenidos para motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés).

En la página de Diario Gol no consta que la web tenga un director, tan solo redactores y un "asesor editorial". La web depende del grupo editorial Economía Digital, que defiende ser "el quinto grupo de información nativo de Internet más consultado en España". Ateniendo a los datos de SimilarWeb, esto es gran parte gracias a Diario Gol, que en agosto llegó a tener 55 millones de visitas (bajando a 35 en septiembre) mientras que EconomiaDigital.es, la web emblema del grupo, no sobrepasa los dos millones desde mayo. elDiario.es ha intentado contactar por varías vías con Economía Digital, que no ha contestado había contestado a los requerimientos al cierre de esta información.

Google, las noticias y los datos

"La principal intención de Google con Discover es la de mantener a sus usuarios dentro de su ecosistema para recabar datos sobre sus perfiles y así poder segmentar mejor la publicidad", explica a este medio David Esteve, especialista en SEO que ha trabajado para varios medios de comunicación. Para Google, la utilidad de esta herramienta de recomendación de noticias radica en obtener información sobre el consumo de medios por parte de sus usuarios e inferir mejor sus gustos e intereses.

Esta aspiración convirtió a Diario Gol y sus fakes en una de las páginas más vistas de España. Algo que también perjudica a la multinacional, puesto que si su plataforma se convierte en un nido de contenidos trampa y webs que fingen ser medios periodísticos los usuarios acabarán abandonándola, prosigue Esteve. "En mi opinión, las críticas recibidas sobre este tipo de portales debieron causar serios problemas internos a los responsables de la herramienta, que se vieron obligados a reconceptualziar el algoritmo creado para este producto para que de este modo, factores como el CTR tuvieran una ponderación mucho menor".

"Estaba claro que Google no iba a dejar que alguien abusara de sus servicios mucho tiempo", concuerda Castells. No obstante, la compañía ha tardado más de un año en corregir la situación. "En la parte del buscador son capaces de arreglar los problemas muy rápido, pero en la parte de Discover, al ser un producto mucho más nuevo y que está en crecimiento, probablemente no tienen tantos recursos y toda esta detección de malos usos lleva más tiempo".

Esteve detalla que entre los últimos cambios que Google ha introducido en Discover es empezar a tener más en cuenta "un sistema de valoración por parte de los usuarios" del contenido que quieren ver. "Probablemente, además de la satisfacción, Google esté empezado a tener en cuenta también estas señales", aventura. Si esta es la función que ha reducido en un 95% las personas que entran en Diario Gol es una respuesta que solo tiene Google y que, por el momento, guarda en la caja fuerte de sus algoritmos.