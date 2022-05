China ordena retirar los ordenadores de marcas extranjeras que usan el gobierno y empresas públicas

China ha ordenado a todos sus organismos gubernamentales y a las empresas públicas que retiren los ordenadores personales de marcas extranjeras y los sustituyan por alternativas de fabricación nacional en un plazo de dos años. La decisión supone uno de los esfuerzos más agresivos de Pekín hasta la fecha para erradicar la tecnología extranjera de sus órganos más sensibles.

El plan no solo afecta a los dispositivos físicos sino también al software que utilizan, según han explicado varias fuentes a la agencia Bloomberg. Los ordenadores de la administración pública china no podrán usas sistemas operativos ni otros programas que no hayan sido desarrollados en el país. Las previsiones son que China renueve unos 50 millones de ordenadores en los próximos dos años.

Pekín lleva más de una década impulsando una política de reducción de la dependencia tecnológica extranjera. Esta se ha intensificado desde su enfrentamiento geopolítico con EEUU, cuna de algunos de los mayores fabricantes de la tecnología de consumo, y se ha ampliado a componentes clave como microchips y semiconductores. Las sanciones estadounidenses a Huawei supusieron un duro golpe para la multinacional y una reafirmación de la necesidad de una política de independencia tecnológica para Pekín.

Durante estos años las multinacionales americanas han tratado de sortear estas medidas aliándose con empresas nacionales chinas para crear marcas independientes con base en el país. No está claro si estas terceras empresas quedarán afectadas por la decisión del Gobierno chino de retirar la tecnología extranjera de su administración. Compañías como Dell o HP caían en bolsa tras producirse el anuncio, mientras que la china Lenono recuperaba sus pérdidas de los últimos días.

La política de soberanía tecnológica de Pekín ha potenciado a sus empresas, como la propia Lenovo, hoy uno de los mayores fabricantes del mundo, o Huawei. Desarrolladores chinos de software, como Kingsoft y Standard Software han avanzado rápidamente en el campo de las herramientas de ofimática frente a empresas como Microsoft y Adobe.

La previsión es que China fomente especialmente los sistemas operativos basados en Linux para sustituir a Windows de Microsoft, algo en lo que se ha especializado Standard Software, con base en Shanghai. Otras fuentes manifiestan a la agencia Bloomberg que Pekín será más laxo con los componentes tecnológicos más difíciles de sustituir, como los microprocesadores.