La primera lanzadora española de cohetes espaciales: “Somos como una empresa de transporte”

Hay una nueva carrera espacial en marcha, pero no tiene nada que ver la que se dio entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Aquella competición era por la reputación y el desarrollo científico. La nueva persigue explotar el espacio como mercado, con minería espacial, turismo orbital o una nueva generación de servicios apoyados en satélites low cost. “La oportunidad que tenemos ahora en el sector espacial es de negocio, pura y dura”, defiende Raúl Verdú, cofundador de PLD Space.

Europa comienza las pruebas para los primeros astronautas con discapacidad de la historia

Saber más

PLD Space es la empresa española que mejor representa la nueva forma de concebir el espacio. Aspira a convertirse en la primera lanzadora de cargas al espacio con sus propios cohetes. Pero sin el aura mística que rodeaba hasta ahora estos proyectos: “Somos una empresa de transporte, como una aerolínea o una naviera, pero el vehículo, en lugar de ser un avión o un barco, es un cohete”, explicaba Verdú en un reciente evento sobre la nueva industria espacial española organizado en la Bolsa de Madrid por el Instituto Español de Analistas Financieros.

El entorno del evento no es casual: la financiación privada es una parte clave del renacimiento del espacio exterior como motor económico. Aunque siempre será un sector geoestratégico de importancia crítica, el interés político en la nueva generación de naves y productos no es el mismo que cuando la URSS y EEUU medían sus capacidades. Ahora es el mercado el que toma el testigo, y no solo a través de fortunas inabarcables como las de Jeff Bezos o Elon Musk.

“Es importantísimo casar el talento de los jóvenes con la financiación”, recordó Pedro Duque, también presente en el evento. El astronauta y ex ministro de Ciencia e Innovación asesora ahora a un fondo de inversión extranjero sobre inversiones en el sector espacial y forma parte del consejo de Destinus, una startup suiza que quiere revolucionar los viajes intercontinentales con naves supersónicas propulsadas por hidrógeno.

“La financiación es fundamental para que los jóvenes puedan desarrollarse en empresas y que podamos tener cada vez más compañías de un valor añadido suficiente para que el sueldo medio siga incrementándose, que es lo que nos va a hacer pagar las pensiones”, continuaba Duque.

Fundada hace 11 años en Elche por Verdú y Raúl Torres (entonces de 23 años) PLD Space también es un ejemplo de esa tendencia. Ha recibido 45 millones de euros de financiación, de los que solo cinco provienen de subvenciones y ayudas públicas. Estas fueron, eso sí, claves en su desarrollo inicial, cuando el inicio de las operaciones comerciales estaba aún muy lejos en el horizonte.

Parte de ese dinero se ha reinvertido ya en el territorio. La empresa ha construido el banco de pruebas del cohete en el aeropuerto de Teruel, donde ha invertido unos 4 millones de euros. Uno de los puertos de lanzamiento se situará en El Arenosillo, una base espacial en el municipio de Moguer (Huelva). Entre estas instalaciones y su sede de Elche la compañía cuenta con 120 empleados, aunque tiene en sus planes llegar a los 260 en 2023.

Cohetes reutilizables

Esos primeros vuelos comerciales están ya mucho más cerca, previstos para 2025. La empresa está probando dos tipos de cohete, el MIURA 1 y el MIURA 5. En posición vertical el primero mide como un edificio de tres plantas y el segundo, como uno de cinco pisos. El primero está pensado para la investigación en microgravedad y el desarrollo tecnológico, mientras que el MIURA 5 podrá poner en el espacio cargas de hasta 450 kilos.

“Un lanzamiento de un cohete tiene un margen bruto altísimo, esto hace que PLD Space sea sostenible con 3-4 lanzamientos anuales, pero el business case mínimo que manejamos en un estacionario contempla unos 14 lanzamientos al año”, explica Verdú a elDiario.es.

La clave de ambos cohetes es que son reutilizables. El MIURA 1 de forma completa y el MIURA 5 de su primera fase, la que se encarga de sacar las cargas de la atmósfera. Esta capacidad de reutilización y la reducción de costes de lanzamiento que conlleva es otra de las claves de la nueva carrera espacial. Empresas como SpaceX de Elon Musk ya han conseguido que sus cohetes aterricen en posición vertical sobre plataformas preparadas al efecto.

Preguntado por el impacto medioambiental del sector espacial, Verdú desmiente que la actividad lleve asociada una alta huella de carbono. “Los cohetes no contaminan. Es cierto que llama la atención por lo que se ve en televisión, pero un MIURA 5 consume el 10% de lo que consume un solo avión en un vuelo de Madrid a Los Ángeles. Y hay miles de aviones volando cada día, el impacto de toda la industria espacial es totalmente no significativo cuando las comparas con las otras industrias del transporte como la marítima o la aeronáutica”, defiende.

“Aun así, se está trabajando duro para descarbonizar este vehículo también, habrá noticias en breve sobre este tema muy muy interesantes”, explica el ingeniero de 34 años.

“La industria espacial nacional es de las más potentes del mundo”

La huella de carbono no es el único punto asociado a la industria espacial que Verdú defiende que es desconocido para el gran público, sino que afecta a todo el sector. “La industria espacial nacional es de las más potentes del mundo, pero es ampliamente desconocida por el público general”, expone.

“Tenemos compañías en nuestro país que cubren prácticamente la cadena de valor completa de una misión espacial, excepto el lanzamiento. Cuando aparece PLD Space en el mapa, se cierra el círculo, ya seremos capaces de atender todas las necesidades del mercado dentro de nuestras fronteras”, añade el cofundador de esta compañía.

Según los datos del Gobierno, el sector aeroespacial representa el 1,2% del PIB nacional y un 5,5% del PIB industrial. En el año 2021 generó más de 150.000 puestos de trabajo, con sectores en pleno auge como el de los minisatélites y sus servicios asociados.

Pese a ello, el lanzamiento de cohetes en el que se ha especializado PLD Space es uno de los que tienen menos competencia por la complejidad del servicio. “La realidad es que hay varias compañías intentando llega a este mercado, pero muy pocas lo van a conseguir. PLD Space se funda en 2011, cuando la mayoría de nuestros competidores se fundan a partir del 2018, nuestro nivel de madurez y entendimiento del negocio es muy superior a día de hoy”, presume Verdú.