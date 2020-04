Boris Johnson y el coronavirus: la intrahistoria de su positivo en COVID-19

Los rumores comenzaron una semana después de que Boris Johnson comenzara a aislarse voluntariamente en el piso superior del 11 de Downing Street. Hasta ese momento, la historia difundida por el primer ministro y sus asesores había sido de tranquilidad. Sí, Johnson se había contagiado de la COVID-19 pero los síntomas no eran en absoluto preocupantes. Incluso leves. En una etapa en que las muertes provocadas por el coronavirus crecían sin parar, Johnson se mantenía firme al frente de la crisis y de la maquinaria de poder.

Todo cambió el jueves 2 de abril. Durante la sesión informativa de la hora del almuerzo, los corresponsales en el parlamento escucharon el mismo mensaje tranquilizador. El primer ministro seguía teniendo fiebre, aseguraron a los periodistas, pero era muy probable que saliera del confinamiento al día siguiente si la revisión médica así lo permitía. Johnson, por lo que parecía, se había quitado el virus de encima con la misma velocidad que el secretario de salud, Matt Hancock, que había vuelto a sus funciones tras un breve intervalo de tiempo.

Pero eso no ocurrió. En los los cinco días siguientes, una montaña rusa de emociones sacudió a la opinión pública, cuando un primer ministro que parecía de buen humor y trabajando duro pasó a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y estuvo en peligro real de "sacrificarse por el equipo", en palabras de Stanley Johnson, su padre.

Según un análisis de The Guardian sobre las declaraciones públicas, el optimismo a toda prueba de los mensajes de Downing Street no tenía nada que ver con lo que se sabía en privado. ¿Falta de sinceridad en un momento de crisis nacional? No sería la primera vez.

Al otro lado del telón, el cuadro de salud de Johnson que veían las personas que trabajaban con él al final de esa primera semana de enfermedad era más alarmante. En efecto, tenía fiebre, pero también una tos persistente con un farfulleo inconfundible del que no se decía nada. En las videoconferencias del gabinete, los síntomas del primer ministro se hacían penosamente evidentes y confirmaban la creciente gravedad de su malestar. Una fuente sugirió que el primer ministro tosía sangre. No es cierto, dijeron desde Downing Street.

La enfermedad COVID-19 puede tomar formas diferentes. Mucha gente lo contrae sin apenas darse cuenta y otros se enferman gravemente. Los que tienen síntomas, incluso moderados, pueden experimentar dolor de pecho, dolor de cabeza, espasmos fríos y fatiga extrema. Es una enfermedad nueva pero los expertos clínicos coinciden en señalar la segunda semana como la fase más peligrosa. Por lo general, los pacientes comienzan a recuperarse ahí aunque para algunos es ese momento cuando agravan de repente a medida que el virus ataca los pulmones.

En el caso de Johnson, los médicos ya estaban preocupados desde el 2 de abril por la posibilidad de que la enfermedad tomara ese segundo y funesto camino. El hospital de Saint Thomas, justo al otro lado del Támesis desde Downing Street, comenzó a prepararse para internar al primer ministro. De acuerdo con una fuente consultada por el periódico británico, el personal del hospital fue informado de que el estado de Johnson era significativamente peor de lo que se decía en público, muy malo, de hecho, y que probablemente necesitaría oxígeno.

En el interior de Downing Street, Johnson tenía contacto con su principal secretario privado, Martin Reynolds, y con su médico de cabecera. Muchos de sus asesores habituales estaban enfermos, con Dominic Cummings confinado en casa, y su director de comunicaciones, Lee Cain, lejos. A medida que empeoraba su estado de salud, se reducían las llamadas telefónicas y los asuntos de gobierno a tratar. El enfoque con que Johnson enfrentaba su enfermedad era su optimismo característico: la vencería.

Para ese momento ya habían empezado a circular versiones del empeoramiento de su salud entre periodistas y diputados del Partido Conservador. Downing Street insistía en desmentir los rumores, una actitud que ahora parece un engaño. Los rumores eran más o menos correctos: el primer ministro estaba gravemente enfermo, más de lo que se admitía en público. ¿Sería que Johnson minimizaba lo mal que se sentía incluso con su círculo más íntimo?

A las 8 de la noche de ese 2 de abril, el primer ministro se asomó a la entrada de Downing Street para aplaudir a los trabajadores del Servicio Nacional de Salud. Tenía un aspecto terrible.

Un día después, el viernes 3, grabó un vídeo pidiendo a la gente que se quedara en casa durante el fin de semana soleado que comenzaba. También dijo que seguía teniendo fiebre y que mantendría el aislamiento. Era el octavo día y Johnson estaba empeorando de acuerdo con los cánones de la COVID-19. Los pocos que seguían en contacto con él tuvieron claro ese fin de semana que al primer ministro le costaba hacer su trabajo.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLivespic.twitter.com/4GHmJhxXQ0