La política británica sufre el shock de ver a Boris Johnson en la UCI de un hospital

Los británicos tienen claro desde hace unos días la gravedad de la crisis a la que se enfrentan. Lo demuestran las imágenes de las calles vacías de Londres y la cifra de fallecidos, 5.373 hasta ahora. Desde la noche del lunes, la impresión cobró un carácter diferente al saberse que el primer ministro, Boris Johnson, había sido trasladado a la UCI del hospital St. Thomas.

La noticia cayó de forma dramática, porque Downing Street había alegado que Johnson había sido hospitalizado la noche anterior para hacerse unas "pruebas rutinarias" por consejo de los médicos. Su fiebre no remitía diez días después de que diera positivo por coronavirus. La explicación fue recibida con escepticismo por los medios de comunicación. Se daba por hecho que sería sometido a un escáner y pruebas radiológicas para comprobar si tenía neumonía. De lo contrario, no habría tenido que abandonar Downing Street.

El traslado a la UCI fue explicado por un empeoramiento de su estado de salud por la tarde y como medida de precaución para que estuviera cerca de un ventilador por si fuera necesario conectarle a él. Según esa versión oficial, el jefe del Gobierno se encuentra consciente y su estado no es grave.

Johnson tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con el ministro de Exteriores, Dominic Raab, el segundo en el escalafón del Gobierno, que a partir de este momento asumirá sus funciones. Esta noche, Raab hizo las primeras declaraciones para decir que el primer ministro "está en buenas manos" y que la maquinaria del Gobierno sigue en pleno funcionamiento sin verse afectada por las malas noticias.

El primer ministro tiene 55 años y nunca ha tenido problemas serios de salud. Sin embargo, la obesidad es uno de los factores de riesgo que inciden en el coronavirus. Mide 1,75 y hace un año admitió que pesaba 104 kilos, aunque antes de la última campaña electoral se vio que había perdido bastante peso.

La información oficial sobre su estado fue escasa el lunes. La reunión matinal del comité de seguimiento del coronavirus estuvo presidida por Raab. Ante las noticias aparecidas en los medios sobre la capacidad real de Johnson para dirigir el Gobierno desde el hospital St. Thomas, un portavoz de Downing Street dio a los periodistas una información al final de la mañana de esas que intentan tranquilizar a la gente, pero terminan consiguiendo lo contrario. Dijo que el primer ministro "estaba animado" y que había pasado "una noche tranquila" en el hospital. Reiteró que seguía con "síntomas persistentes" de coronavirus, pero ya no leves, como se había dicho la noche anterior.

Algunas informaciones no confirmadas apuntaban que estaba recibiendo oxígeno. El portavoz respondió que desconocía el origen de esas noticias y recomendaba cautela sobre ese punto, lo que no sonaba a un desmentido muy convincente.

El aspecto más delicado era si Boris Johnson podía seguir haciendo su trabajo desde la cama. La versión oficial era que sí: "Permanece al frente del Gobierno", dijo el portavoz. "Recibe información actualizada (sobre el coronavirus) en el hospital y continúa recibiendo la caja". Se refería a la caja roja, el maletín de ese color en el que se incluyen todos los documentos que debe firmar o revisar un miembro del Gobierno cuando se va a casa.

Para reforzar la versión del portavoz, Johnson publicó un tuit con la misma información a primera hora de la tarde: "Estoy animado y en contacto con mi equipo".

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.