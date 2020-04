Comparativa: las medidas contra el coronavirus y confinamientos en España, los principales países europeos y EEUU

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue ingresado este domingo en un hospital británico. No remitían los síntomas del coronavirus. Boris Johnson, el último gobernante europeo en tomar medidas restrictivas para su población, el último en cerrar los bares, los parques y las reuniones.

Un estudio de la Universidad de John Hopkins publicado por Politico evidencia que los países europeos fueron tomando decisiones en torno al coronavirus sin coordinación, basándose fundamentalmente en decisiones nacionales y en los casos identificados en su territorio, sin tener en cuenta que el virus no entiende de fronteras. Unas fronteras que, además, la mayoría cerraron unilateralmente.

Está por ver si esa unilateralidad en la primera reacción, se transforma en una transición acordada desde el confinamiento como quiere la Comisión Europea.

Mientras tanto, de los datos se ve cómo Estados Unidos ha llegado el último y, también, de forma más aleatoria, en tanto que el Gobierno federal ha tomado decisiones económicas –como ordenar a la General Motors a fabricar respiradores–, pero las que tienen que ver con los confinamientos han sido tomadas escalonadamante por los diferentes Estados: el primero en decretar el confinamiento fue California, el 19 de marzo; seguido de Nueva York al día siguiente. El último ha sido Florida (1 de abril).

Algo parecido ocurre en Alemania, donde los lander son los que están tomando este tipo de decisiones, pero sí se ve que las han ido tomando de los primeros en Europa. Así, Italia fue la primera gran golpeada, y la primera que aplicó confinamientos de forma escalonada –varios municipios; luego, Lombardía; y, el 10 de marzo, el país entero– y el cese de actividades no esenciales.

¿Se actuó tarde? España tardó cuatro días en seguir el ejemplo de Italia, mientras que otros países –Francia o Reino Unido– tardaron más. Otros, sin embargo, actuaron con menos fallecidos que España, o sin fallecidos reconocidos –lo cual no quiere decir que no hubiera habido, sino que no se constató hasta entonces que fueran por coronavirus–, como Bélgica, Alemania, la República Checa o Grecia.

Eso sí, las medidas más restrictivas, relacionadas con el cese de actividades económicas, sólo las han tomado Italia y España, de momento. Y las más autoritarias, desde el punto de vista político, se han tomado en Hungría, donde el primer ministro, Viktor Orbán, gobierna por decreto tras la declaración del estado de emergencia.