Qué medidas se tomaron y cuándo: así ha sido la evolución de la pandemia del coronavirus desde el primer día hasta hoy

¿Y si no se hubiera jugado el Atalanta-Valencia? ¿Y si Occidente no hubiera confiado en que China contuviera el coronavirus como pasó con otras enfermedades en el pasado? ¿Y si la OMS hubiera recomendado medidas severas antes? ¿Y si no se hubieran celebrado el fin de semana del 7 y 8 de marzo partidos de fútbol, manifestaciones y el congreso de Vox en Madrid? ¿Y si los gobiernos europeos hubieran seguido el ejemplo italiano alguna semana antes? Y si al final todos los países terminan tomando, más o menos las mismas medidas, ¿por qué no lo hacen antes?

Los contrafactuales son preciosas herramientas teóricas que permiten reescribir el presente cambiando las condiciones del pasado. Pero son sólo contrafactuales, no hechos.

Los hechos son que la voz de alarma se da a finales de diciembre en China, pero que tarda semanas en salir de allí, y cuando lo hace ya parece demasiado tarde para contenerlo. Porque parecía que el virus se quedaría en China, que no saldría de allí, que bastaba con cerrar las comunicaciones con China –incluido el World Mobile Congress– para seguir viviendo sin preocupaciones. Pero al final no fue así.

¿Tendría que haber reaccionado antes la OMS? Lo cierto es que nadie le pedía a la OMS que decretara la pandemia antes de lo que lo hizo, que fue cuando ya estaba media Italia confinada. Pero era sólo Italia. Y los corresponsales italianos en Bruselas no entendían cómo el resto de Europa no se estaba confinando; como tampoco lo entendían los chinos madrileños, que cerraron sus tiendas antes de que se decretara la alarma en España.

Pareciera que sólo quienes lo habían vivido sabían lo que era, y que el resto parecían meros espectadores de una película de terror.

¿Tenía que haberse prohibido el 8M en España? Al final es una pregunta que tiene mucho que ver con la posición política de cada cual en relación con el 8M. Porque el 7 de marzo hubo fútbol en el Calderón, el 8 se celebró el Congreso de Vox y aún después siguió habiendo partidos de fútbol y de baloncesto. ¿Por qué? Pues porque Italia no decreta su cierre total hasta el 10 de marzo, que también es el día en el que la OMS eleva el caso a pandemia. Y España es el segundo país europeo que decreta el confinamiento, antes que Francia y Alemania, por ejemplo. Y mucho antes que Reino Unido. Es más, España decreta los confinamientos no sólo antes que la mayoría de los países europeos –salvo Italia–, sino que lo hace con menos cifras de contagios y fallecimientos que Reino Unido, Francia e Italia.

Y fueron esos días, los que van desde el 10 de marzo hasta una semana después, en la que se desencadena del dominó, y no sólo se confinan las personas de toda Europa en una medida inédita en tiempos de paz en la historia del continente, sino que se confinan los países, se vuelven a los controles fronterizos y se empieza a ser consciente de que la crisis no será en V, de rápida subida y bajada, sino que la economía está en caída libre y habrá que ver cómo se le ponen paracaídas y como se abordará la recuperación.

En eso, todos los países en el ámbito nacional están inyectando todo el dinero que pueden, gracias a la barra libre fiscal permitida por la UE; el BCE está moviendo en torno a un billón de euros... Pero aún se espera la respuesta coordinada y ambiciosa de la UE.

¿Quizá llegue la semana que viene? Veremos, mientras se espera que las curvas de contagios y fallecimientos lleguen a su pico y, en algún momento, empiecen a bajar, para que, como en la zona cero de China, se vislumbre, casi tres meses después, la luz al final del túnel.