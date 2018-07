Un Estado indio excluye del censo a cuatro millones de personas

Cuatro millones de personas que residen en el Estado fronterizo indio de Assam han sido excluidos del censo provisional de ciudadanos que están elaborando las autoridades. Ahora, los musulmanes de habla bengalí temen ser deportados o llevados a centros de detención.

El Gobierno del Estado ha puesto en marcha un estricto sistema de seguridad, aunque en declaraciones a los medios de comunicación el gobernador de Assam, Sarbananda Sonowal, ha indicado que aquellos que de repente han quedado fuera de la lista no deben preocuparse.

Sonowal ha explicado que estas personas tendrán la oportunidad de demostrar su ciudadanía, que estos cuatro millones de personas no serán enviadas a un centro de detención y que “nadie será tratado como si fuera un extranjero”. En declaraciones a The Hindustan Times señaló que “tendrán un amplio margen para demostrar que tienen derecho a ser incluidos”.

Durante la guerra por la independencia de Bangladesh (de Pakistán, 1971), cientos de miles de personas huyeron a la India. La gran mayoría se asentó en Assam, que tiene una frontera de 270 kilómetros con Bangladesh.

El objetivo del censo es identificar a todos y cada uno de los residentes que pueden demostrar raíces en el Estado previas a marzo de 1971. Se trata de un proyecto de gran envergadura y de tres años de duración, que se inició hace dos años y está siendo supervisado por el Tribunal Supremo, ya que quiere identificar a 33 millones de personas que viven en las colinas, los valles y las llanuras de este Estado rural.

Desde hace mucho tiempo se dan tensiones sociales y entre comunidades del estado. Los residentes están en contra de los inmigrantes indocumentados. Las voces críticas con el proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno nacionalista hindú de Narendra Modi, creen que el objetivo final es expulsar a la minoría musulmana.

“Están intentando aislar a los musulmanes, la cifra que ha salido a la luz es alta y sorprendente”, indica Ripun Bora, líder del Partido del Congreso, el principal de la oposición: “Vamos a oponernos a esta medida”.

En 1983, decenas de personas fueron asesinadas por grupos armados con machetes que atacaron a los inmigrantes musulmanes.

Algunos residentes consideran que el Estado se ha visto alterado por la llegada de inmigrantes indocumentados y lamentan esta situación. Muchos musulmanes que residen en el estado niegan ser unos “indocumentados” ya que afirman que no solo ellos, sino también sus abuelos, nacieron en Assam y es el único hogar que han conocido.

Las autoridades han revisado la documentación y los antecedentes de todos los residentes. El primer borrador del censo se publicó el 1 de enero, con 19 millones de nombres. Desde entonces, se han verificado más solicitudes y se han añadido más nombres.

Sin embargo, el registro final sólo estará completo una vez que los cuatro millones de personas hayan apelado contra su exclusión de la y hayan tenido la oportunidad de probar sus reivindicaciones de ciudadanía.

The Guardian informó en febrero que Assam estaba construyendo un nuevo centro de detención para procesar a los "extranjeros" que serán expulsados en los próximos años.

El activista de derechos humanos Harsh Mander, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nueva Delhi, visitó un centro de detención en enero. Afirmó que para él había sido devastador ver a las familias separadas y a muchas personas en situación de "prisión indefinida", algunas de ellas durante años.

“Se respiraba una sensación de creciente miedo al futuro”, explica. “Mi gran temor es que si hasta la fecha han mantenido en estas condiciones a miles de personas que consideran apátridas, ¿qué va a pasar cuando haya millones? ¿Veremos campos de concentración?”, se pregunta.

El miércoles, el ministro del Interior, Rajnath Singh, dijo que había ordenado al gobierno de Assam que no tome ninguna medida contra aquellos cuyos nombres no aparecen en el censo. En una intervención en el Parlamento, Singh indicó el lunes a los diputados que no habrá deportaciones y que no había necesidad de crear un "pánico innecesario".

El Gobierno de Assam ha estado dando a conocer los pasos que deben iniciar los cuatro millones de personas que no figuran en la lista. El gran problema de muchas de estas personas es que no tienen documentos que daten de décadas atrás.

Mientras tanto, los estados vecinos de Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh y Nagaland han reforzado su seguridad con Assam por temor a que los residentes que no figuran en el censo entren en pánico y pasen a sus territorios.

Traducido por Emma Reverter