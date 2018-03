Una pionera española en la lucha contra la desigualdad laboral

¿Mamá, te puedes sentar? Que tire la primera piedra quien no haya dicho esta frase, con tono exasperado, en una reunión familiar o una visita, la pasada Navidad o el último domingo. Mamá, por favor, en serio, ya lo hago yo. Pero mamá no para, porque siempre hay una tarea pendiente y, si no la hay, podemos inventarla: siempre es posible limpiar los cristales que ya están limpios, descolgar las cortinas para lavarlas.

Hablamos mucho de la huelga laboral, pero la difícil es la otra. Los huecos que cuenta la patronal, al fin y al cabo, nos resultan más sencillos de incorporar. Quizá porque eso que se entiende normalmente por “trabajo” puede pararse, pero la vida no: esa otra huelga es necesaria, precisamente, por los propios motivos que muestra. La producción se puede interrumpir, pero los niños no dejan de mamar, los ancianos no dejan de mearse. Y todo lo demás también.

Contaba una amiga hace unos días como, cuando sus padres hablaban sobre la huelga, su madre se refirió a cocinar a mediodía: bueno, mujer, pero la comida la hago, si eso no me cuesta nada. Porque no nos cuesta nada, porque total qué más da, porque es más fácil hacer que mandar, lo seguimos haciendo. Es por eso por lo que el bicho dentro crece y por lo que, pese a la corresponsabilidad, pese a los aliados, pese a los avances, tantas cosas no cambian.