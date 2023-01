Enseñar al alumnado a sobrevivir, la prioridad en las escuelas de Cisjordania

Las carreteras que unen las ciudades palestinas de Ramala y Nablús, al norte de Cisjordania, son testigos de una escena que se repite con demasiada frecuencia: soldados israelíes persiguiendo a escolares que intentan llegar sanos y salvos a su colegio.

El humo de las bombas de gas lacrimógeno, las lluvias de balas de goma y las lágrimas del alumnado tiñen de oscuridad lo que por derecho debería ser un acto seguro como es ir a la escuela.

El colegio Al-Sawiya - Al-Luban Al-Sharqi sufre los continuos ataques de los soldados israelíes contra estudiantes que pasan por la calle principal y se dirigen a su escuela, obligándoles a tomar caminos que también pueden poner en peligro sus vidas. La prioridad del profesorado, en lugar de enseñar a los niños y niñas asignaturas de ciencias y literatura, se transforma en enseñarles a sobrevivir.

Sameh Shahrouj, profesor de Al-Sawiya - Al-Laban Al-Sharqi, explica que la escuela es más antigua que la llegada de la ocupación israelí, ya que se estableció en 1946, es decir, antes de la guerra Árabe-Israelí de 1948. “El pretexto para sus ataques es que el ejército israelí protege a los colonos israelíes, pero lo que ocurre realmente contradice estas alegaciones. La presencia del ejército en la puerta de la escuela, impidiendo el acceso a los alumnos y alumnas, persiguiéndoles con bombas de gas lacrimógeno es ilegal según todas las leyes internacionales”, afirma Sameh.

Como consecuencia de los continuos ataques a estudiantes, los menores se enfrentan a graves problemas que interfieren en su educación y provocan profundos problemas psicológicos.

“Nunca olvidaré cuando los soldados israelíes irrumpieron en la escuela y algunos de los alumnos se hicieron pis encima por el miedo”. Pero las interferencias israelíes sobre la escuela no cesan en los ataques al alumnado, sino que afectan a la propia escuela, ya que las autoridades intentan cerrarla constantemente, y a veces se ven obligados a suspender las clases.

“En 2017 intentaron cerrar las puertas de la escuela, impidiendo que profesores y alumnos entraran en ella. Lo que hicimos los profesores fue romper el candado. Nos distribuimos en dos grupos, uno para que los alumnos entraran en la escuela, y otro situado en la puerta para proteger a los alumnos que entraban”. En ese momento la prioridad no era la de dar clase porque la situación no lo permitía, sino impedir el cierre forzoso de la escuela. “Abrimos la puerta con la ayuda de las familias de los alumnos, a pesar del peligro y de los ataques que recibimos”.

La supervivencia es el objetivo claro para la gente de la aldea de Al-Luban y Al-Sawiya, un lugar en el que las vidas de los estudiantes y de la escuela están siempre en peligro.

En Cisjordania, decenas de niñas y niños palestinos resultan heridos por colonos y autoridades israelíes, y a menudo son víctimas de acoso, intimidación y violencia. Según los datos recogidos por OCHA, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, desde principios de 2022 hasta la actualidad, 35 menores palestinos han sido asesinados por ataques israelíes en Cisjordania y 1.019 han sido heridos.

Como potencia ocupante, Israel tiene la responsabilidad de proteger a la infancia palestina de la violencia, tanto la ejercida por su propio ejército como de sus colonos, e investigar cualquier ataque o violación de sus derechos. Sin embargo, la sensación de peligro es constante.

“Una vez, quise documentar el ataque que tuvo lugar durante el asalto a la escuela por parte de los soldados, y uno de ellos me vio filmando, así que me atacó para impedírmelo, y me amenazó con que me mataría si no borraba los clips”, relata Sameh.

En cada ataque a la escuela, las balas de goma hieren a decenas de menores y padres que intentan sacar a sus hijos e hijas para protegerlos. “Estoy presente a diario para asegurarme de que mis hijos llegan a la escuela sanos y salvos y salgan sanos y salvos”, comenta uno de los padres y sentencia: “El único arma del palestino es el conocimiento, y todos estos ataques se hacen para acosar a nuestros hijos con el objetivo de impedir que reciban lo más preciado: educación”.