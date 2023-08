De Sudán a Gaza, la guerra persigue a la familia Alaga

En la madrugada del lunes 24 de abril, Mohammad Alaga, gazatí de 43 años, tuvo que salir de Sudán con su mujer y sus tres hijos. Mohammad, llevaba 20 años fuera de la franja de Gaza. Como ingeniero eléctrico emigró a Sudán en busca de oportunidades laborales. “Cuando me gradué de la escuela de ingeniería en Gaza, no encontraba trabajo, así que un amigo mío que trabaja para una empresa de ingeniería saudita en Sudán me sugirió que fuera a trabajar con ellos”. Antes de la sugerencia de su amigo, Mohammad nunca había pensado en Sudán como un lugar en el que vivir.

La dramática situación actual del país les pilló casi de sorpresa cuando todo estalló repentinamente en Al Khartoum, Sudán. “Seguía las noticias y sabía que la situación era bastante crítica, pero no al punto de una guerra civil”. Las cosas rápidamente se tornaron muy peligrosas. El intercambio de disparos y bombardeos era indiscriminado, dando lugar a la tercera guerra civil del país. La familia, que vivía en el último piso de un edificio cercano al aeropuerto de Al Khartoum, temía que les cayera una bomba en la cabeza y matara a sus hijos. Mohammad también estaba preocupado ante la posibilidad de que los ladrones pudieran atacar su casa en medio de la noche y robarles o secuestrar a sus hijos.“La noche de Eid fue la más aterradora, ya que las bombas caían por todas partes en nuestro vecindario y decidimos irnos”.

Ante los avisos e insistencia del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino y la embajada palestina en Sudán para evacuar a los palestinos del país, la familia de Alaga decidió dejarlo todo y escapar de la guerra. Después de tantos años, dejaron su casa, su coche y sus pertenencias y regresaron a Gaza con sus documentos oficiales y la menor cantidad de ropa que podían cargar. “Nosotros, los habitantes de Gaza, somos expertos en priorizar las cosas más importantes que llevarnos mientras huimos de las guerras”.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, alrededor de 540 palestinos han sido evacuados de Sudán desde que estalló la guerra civil el 15 de abril. Los que son de Cisjordania partieron a Arabia Saudita y Jordania hasta llegar a Cisjordania. Los que son de Gaza partieron a Egipto y luego a Gaza.

El camino de regreso a Gaza fue tan duro como la guerra en el país. Junto con 140 palestinos, Mohammad y su familia estaban en la lista de evacuación esperando su turno y sin saber a dónde iban. Un día antes de ser evacuados, la familia recibió una llamada de la embajada palestina en Sudán diciendo que les había llegado el turno y tenían que viajar a Egipto para continuar desde allí su camino a Gaza. El viaje en autobús desde Al Khartoum hasta la frontera norte de Egipto-Sudán les llevó 15 horas bajo los bombardeos y 10 veces el doble del precio que en tiempos de paz.

Una vez que llegaron a Egipto, la familia partió hacia Rafah, la frontera entre Gaza y Egipto. Les llevó tres días llegar hasta la Franja en condiciones muy difíciles y bajo estrictos protocolos que las autoridades egipcias aplican a los habitantes de Gaza.

Al crecer en Gaza durante la primera y la segunda intifada, Mohammad pensó que había encontrado en Sudán un lugar seguro para vivir. En 20 años, nunca le habían preguntado por sus documentos de residencia. Como palestino, fue recibido calurosamente en las casas de los sudaneses: “Pensé que construiría una vida y un futuro”.

Un par de días después de su llegada a Gaza, Israel lanzó una nueva ofensiva: “Mis hijos estaban muy asustados creyendo que la guerra nos seguía desde Sudán”. La mayor tiene 12 años y aún no había conocido una escalada militar en Gaza. “Aunque como padre no quería que mis hijos vivieran el mismo miedo que viví yo cuando era niño en Gaza, parece que la guerra nos persigue”.

Durante los 20 años que Mohammad vivió en Sudán, obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería. Además de su trabajo como ingeniero eléctrico, solía enseñar en la Universidad Al Khourtoom. Ahora, la alta tasa de desempleo de Gaza ahora le obliga a empezar de cero. Encontrar un trabajo para alimentar a su familia es su mayor preocupación y espera que el futuro traiga paz al pueblo sudanés, gazatí y a su familia.