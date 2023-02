La tragedia de los refugiados tras el terremoto en Siria: “En dos minutos perdí a mi familia”

La madrugada del lunes seis de febrero, Umm Muhammad Al-Ali, refugiada palestina de Siria de 70 años, desplazada del campamento de Yarmouk a la ciudad de Salqin, en Idlib, se despertó con fuertes temblores bajo sus pies y gritos de niños.

En un abrir y cerrar de ojos, perdió el contacto con su hijo, cuñada y nietos, toda una familia y un país que se derrumbaba y se sumía en una de las peores catástrofes de los últimos tiempos.

Turquía y Siria amanecían con el peor de los escenarios, un terremoto de 7,8 grados de magnitud en la escala de Ritcher sacudía los cimientos y las vidas de miles de personas.

El edificio en el que vivía la familia de Umm Muhammad colapsó y pasó de ser hogar a ruinas. Sus nietos y su hijo se convirtieron en cuerpos sin vida que los equipos de defensa no pudieron recuperar hasta pasadas 15 horas, por falta de mecanismos capaces de asistir al colapso de un gran número de edificios en la zona declarada completamente desastrosa.

Umm Muhammad no tuvo tiempo de salir de casa con ninguna pertenencia y fue trasladada a las áreas de emergencia habilitadas donde se encontraba la multitud que había salido de los escombros y que lo había perdido todo. Vecinos, familiares y niños permanecen ahora en pequeñas tiendas de campaña que carecen de los servicios básicos necesarios para continuar con la vida.

La zona norte de Siria ha sido una de las más duramente golpeadas. Sin embargo, la información desde el país llega con cuentagotas y la ayuda internacional se está concentrando en Turquía.

Aproximadamente 62.404 refugiados y refugiadas de Palestina viven en el norte de Siria. Para muchos, este no es su primer roce con la tragedia. Son familias que ya han experimentado el desplazamiento y que continúan enfrentándose a la pesadilla constante de una guerra que entra en su duodécimo año, lo que empeora las múltiples crisis económicas y de salud pública.

“A pesar de todas las guerras, revoluciones y desastres que hemos sufrido en el pasado, nunca hemos vivido tal cosa como la de estos días. Después de 12 años de guerra en Siria y el bombardeo del campamento de Yarmouk con aviones y misiles; el hambre; el desplazamiento; pero esto… en dos minutos perdí a mi familia, a mi hijo Mahjat, a su dulce esposa y a mis nietos que se llevaron mi corazón con ellos”.

El sentimiento del dicho sirio “no solo la muerte, sino ahora también una tumba nos asfixia”, define con dureza la realidad de sus habitantes. “La vida terminó para mí. No creo que pueda sobrevivir sin mi familia. A esta edad… que no puedo ni caminar sin ayuda. Mi corazón no puede soportar todo esto”, cuenta con profunda tristeza Umm Muhammad, en un momento en que sirios y palestinos se convierten en una misma herida porque la muerte no diferencia a nadie.

Entre los campamentos de refugiados y refugiadas de Palestina afectados se encuentran Neirab, Ein El Tal, Hama y Lattakia con varias viviendas derrumbadas, donde siguen atrapadas personas bajo los escombros. Se estima que el 90% de las familias se encuentran en una situación de necesidad.

La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, UNRWA, la única de la ONU con misión permanente y estable en Siria, está sobre el terreno proporcionando asistencia inmediata, alojamiento y servicios vitales.

Las escuelas han jugado un papel clave como refugio para quienes han perdido sus hogares o cuyas casas ya no son lo suficientemente seguras ni habitables. La Agencia está distribuyendo sin descanso agua potable y artículos de primera necesidad, como mantas, colchones y kits de higiene, para mujeres y niños. El personal sanitario también está atendiendo a refugiados con enfermedades crónicas y brindando atención a ancianos y personas con discapacidad, así como asesoramiento para ayudar a aliviar los altos niveles de ansiedad.

La situación empeora por momentos y es necesario aumentar la asistencia humanitaria. Las duras tormentas invernales que azotan la región se suman al terremoto que ha destruido hogares, dejando a los refugiados palestinos sin casa frente a otra terrible crisis.

Desde UNRWA España se pueden realizar donaciones a través en www.soysiria.com