La Diputació de Castelló i la Conselleria de Cultura finançaran al 50% la rehabilitació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha presidit hui una reunió de la comissió de seguiment per a la recuperació del santuari de Sant Joan de Penyagolosa, que s'ha celebrat al Palau dels Aules, en la qual s'ha acordat que les obres seran finançades al 50 per cent per la Diputació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. A més, ha anunciat que, per a agilitar tràmits i terminis, la institució provincial avançarà els fons per a la redacció del projecte de rehabilitació del santuari que ha d'impulsar el seu ús turístic, cultural, ambiental i religiós.

A la reunió han assistit la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit; la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz; el vicari general de la diòcesi Segorbe-Castelló, Javier Aparici; representants de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i la regidora de Vistabella, Belén Bachero.

En la trobada, que les parts han qualificat de "molt positiva", s'ha mostrat un primer esborrany tècnic sobre els usos futurs que tindran les diferents dependències del recinte i les línies generals que inspiraran la remodelació.

Segons ha explicat Martí, "la Diputació, en col·laboració amb el Bisbat, activa la redacció de projecte amb la intenció que puga estar finalitzat abans que finalitze l'any i que la institució provincial i la Conselleria incloguen partides en els seus pressupostos de 2021 per a escometre els treballs de restauració". El president ha advertit que els costos de les obres "no seran xicotets" però ha mostrat el seu optimisme perquè hi ha "voluntat política clara" de portar avant un projecte que "té una gran importància per a la província i per al conjunt de la Comunitat Valenciana, per tractar-se d'un espai en el qual conflueixen moltes peregrinacions i pel seu sentit religiós, cultural i, fins i tot, mític".

En similars termes s'ha pronunciat la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, qui ha destacat que la Conselleria i la Diputació "van de la mà" en la recuperació de Penyagolosa, "en perfecta sinergia, colze a colze, perquè les persones puguen fer un bon ús i en unes condicions dignes de les instal·lacions". També ha manifestat que "es tracta d'un projecte que resultarà benvingut per a Vistabella, la província de Castelló i el conjunt del País Valencià".