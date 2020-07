El laberint administratiu del “zoo privat” de Guardamar del Segura que acollia macacos japonesos

Fa dos anys, tres macacos japonesos campaven a plaer pels voltants de Guardamar del Segura. S’havien escapat d’una finca particular coneguda per acollir durant tres dècades tota mena d’animals exòtics en un recinte de 3.000 metres quadrats enmig de l’horta del Baix Segura. La fugida, que va acabar amb la captura dos mesos després (encara que va morir en caure a un pou una femella després d’impactar-li un dard anestèsic i la seua cria dies més tard), va sembrar el pànic entre la població, perquè els primats patien leucèmia que, en alguns casos, podrien arribar a transmetre patologies als humans. També va posar en relleu les pèssimes condicions sanitàries, de salubritat i de seguretat en què es trobava tota la col·lecció d’animals d’aquest centre, com consta en denúncies del Seprona, de l’Ajuntament i d’associacions animalistes des d’anys arrere. El consistori havia aconseguit fins aqueix moment que es retiraren del lloc un puma, un linx eurasiàtic i un lleó.

Ara, el Defensor del Poble ha fet una estirada d’orelles a l’Ajuntament, en mans del PSPV-PSOE, per no traslladar la informació sol·licitada a les associacions animalistes que estan darrere d’aquest cas, com són Humanicemos i Animalia Protección Animal, i per no reconéixer a la primera la condició d’interessada en el procediment sancionador obert contra els particulars de la finca, un matrimoni d’edat avançada.

L’associació Humanicemos, amb seu a Cantàbria, lamenta “l’opacitat” tant del municipi com de la Conselleria de Medi Ambient. “Només hem pogut accedir a la documentació mitjançant denúncies al Defensor del Poble”, afirma la presidenta María Piedad Arcila.

“No hem deixat de donar-los informació en cap moment”, es defensa Silvestre García, regidor de Medi Ambient. “Sí que és cert que va haver-hi un error administratiu, perquè el primer escrit no es va respondre, però no va ser intencionat”, assumeix. Humanicemos ja va presentar una denúncia administrativa perquè decomissaren tots els animals i s’iniciaria el procediment sancionador per al tancament del també conegut com a Petit Parc. “A aquest pas no descartem denunciar Guardamar i el Govern valencià per una pretesa prevaricació si no adopten més mesures”, avisa Arcila.

Cas sense fi

El cas del singular zoo privat de Guardamar continua sense tancar-se, malgrat les evidències de maltractament animal, la falta de llicències d’explotació i tot un seguit d’irregularitats administratives. Des de l’Ajuntament responen que ja s’ha incoat el procediment sancionador als titulars de la finca (a qui aquest mitjà ha tractat de contactar sense èxit) per incompliment de l’ordenança de control i tinença d’animals, a més d’imputar-los les despeses originades pel decomís dels animals, que s’ha anat produint fins que hi han quedat en l’actualitat només gallines, gossos i alguns ocells.

Davant la pregunta de per què es tarda tant a executar la sanció, el regidor contesta que són un “ajuntament menut i la capacitat dels tècnics arriba fins on arriba”. A això cal sumar que l’expedient sancionador anterior que estava tramitant-se “va caducar, perquè van expirar els terminis i una altra vegada calgué començar de zero”, explica. “Només puc dir que no serà una sanció lleu, serà la màxima que preveu la norma”, respon Silvestre García. L’ordenança preveu sancions segons la gravetat des de 30 euros a 18.000. Una altra qüestió és si el matrimoni pagarà la multa, tenint en compte les dificultats econòmiques que han adduït quan l’Administració els ha inquirit.

Així mateix, una altra de les preguntes que sobrevolen és, per què la conselleria va atorgar el 2008 la declaració de nucli zoològic a la finca de Guardamar si ja hi havia denúncies per irregularitats. Fonts de Medi Ambient del Govern valencià afirmen que el març de l’any passat van revocar aquesta llicència a petició de l’Ajuntament, però al municipi només li consta una “intenció verbal”, però no per escrit. Tampoc a l’associació animalista que ha volgut personar-se en la causa.

L’important, coincideixen totes les parts, és que els macacos, el que va ser capturat i quatre més que hi havia en la finca, estan des de gener de l’any passat lliures de perill. Per fer-ho han hagut d’eixir d’Espanya davant l’absència de centres especialitzats de recuperació d’animals al país, sortejar uns quants intents d’aplicar-los l’eutanàsia davant el risc de contagi, i acabar en Wales Ape and Monkey Sanctuary del Regne Unit, on “es troben molt bé, res a veure amb Guardamar”, afirmen des d’Animalia Protección Animal.