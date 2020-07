Viajar en autocaravana por España: todo lo que necesitas saber

Cada vez hay más adeptos al ‘autocaravaning’, esa manera de viajar sobre ruedas en la que nos llevamos la casa a cuestas, nos movemos con libertad, dormimos a nuestro aire y que para muchos se ha convertido ya en toda una filosofía de vida. Una fórmula viajera que se ha popularizado además como herramienta de viaje contra el Covid-19 por su independencia y capacidad distanciadora frente a otros viajeros, lo que transmite una especial tranquilidad.

Pero si nunca has viajado en autocaravana y te estás planteando alquilar una por primera vez hay unos cuantos detalles que debes conocer antes de emprender la marcha. No ya solo sobre cómo es la opción que más te puede interesar, sino también sobre cómo es la legislación que atañe a las autocaravanas, dónde puedes parar, dónde puedes dormir y qué herramientas te pueden venir bien para viajar con ella con más comodidad. De manera que, para que tus próximas vacaciones vayan sobre ruedas, estos consejos te vendrán bien para disfrutarlas al máximo.

Diferencia entre caravana, camper y autocaravana

Lo primero es saber cómo se quiere viajar y para eso es necesario diferenciar bien las opciones que tenemos para desplazarnos con la casa a cuestas. Sí, el concepto básico es que tengan ruedas y que se pueda hacer vida en su interior, pero como verás dependiendo de lo que busques (y de tu presupuesto) puedes optar a distintas opciones.

Caravana

La caravana es un vehículo sin motor que necesita ser remolcado por otro vehículo. Permite dejarla estacionada en un camping y utilizar el vehículo propulsor de forma independiente. Son más económicas pero al ser un remolque su conducción es más compleja.

Camper

Una camper es un vehículo que no ha sido diseñado como autocaravana pero que al camperizar y preparar su interior permite ser utilizado como tal. Al tratarse de furgonetas su conducción es ágil y sencilla, y su precio también más económico. Al ser más pequeñas el espacio interior y los servicios que ofrecen son más limitados.

Autocaravana

Un vehículo diseñado para vivir en su interior que cuenta con motor propio, por lo que gana independencia si lo comparamos con las caravanas. Puede ser estacionado en cualquier lugar y su interior cuenta con un generoso equipamiento. Son las más cómodas, pero también las más voluminosas y las más caras. Pueden ser perfiladas, con una cabida tipo furgoneta y la parte posterior acondicionada; capuchinas, con una extensión añadida sobre la cabina; integrales, con la cabina integrada en el espacio posterior; y extensibles, con zonas que se extienden hacia el exterior para ganar metros habitables.

Cómo elegir la autocaravana más indicada

Ahora que conocemos las diferencias nos centraremos en las autocaravanas al ser las más completas y confortables de todas. A la hora de elegir una de alquiler no solo hemos de fijarnos en su precio, sino también en su antigüedad, su equipamiento, su tamaño e incluso en el seguro que contratamos. Las mejores empresas de alquiler suelen contar con vehículos de no más de dos años de antigüedad, pero lo más común es encontrar autocaravanas con entre dos y cuatro años de vida. Puede haberlas más antiguas y más baratas, pero también más susceptibles a sufrir problemas. El tipo de viaje que vayas a realizar marcará el equipamiento que puedas esperar. Hay algunos básicos, como ropa de capa y menaje, pero se pueden añadir extras como mesas y sillas de jardín, calefacción, televisión, caja fuerte, GPS y un largo etcétera.

El agua, el gas y la electricidad son otros tres básicos. El agua dependerá de un depósito de agua limpia que puede ser rellenado y se generarán dos tipos de aguas desechables: las grises (provenientes del fregadero, el lavabo o la ducha) y las negras (originadas en el WC). Ambas deben ser desechadas únicamente en puntos habilitados para ello. El gas para cocinar dependerá de una bombona, ya sea gas butano, propano o GLP (gas licuado de petróleo) que puede ser reemplazada, y la electricidad por lo general de una batería independiente a la del vehículo dedicada a alimentar elementos como el frigorífico, aunque dependiendo del modelo a veces se requiera de una conexión externa para utilizar los enchufes o la calefacción.

Otro de los factores determinantes a la hora de escoger la autocaravana que más te conviene es su tamaño. En definitiva, el número de personas será el que marque el tamaño del vehículo, tanto por asientos de viaje como por camas para dormir, pero si sois dos es probable que el precio una autocaravana de cuatro plazas no se aleje mucho del precio de una de dos, y sin duda el confort será mayor. Ten en cuenta que cuanto más grande sea más difícil será de manejar y más combustible consumirá. Además, no olvides que con el carnet B de coche estás autorizado a conducir vehículos de como máximo 3.500 kilos.

Cuando vayas a formalizar el contrato de alquiler de tu autocaravana fíjate bien en las condiciones del seguro, ten en cuenta que el precio de cualquier daño ocasionado aquí es mucho más elevado que en el alquiler de un coche. La franquicia será la cuantía que deberás pagar como máximo en caso de tener algún percance, aunque para curarte en salud la opción más recomendada es siempre optar por un todo riesgo sin franquicia. No pierdas de ojo la letra pequeña donde se pueden especificar limitaciones en las que el seguro perdería validez, como por ejemplo al circular por determinado tipo de carreteras.

Dudas legales: estacionar no es lo mismo que acampar

Esta es una de las grandes dudas que surgen cuando se viaja con una autocaravana por primera vez. Lo primero que hay que tener claro es que una autocaravana, además de un alojamiento, es sobre todo un vehículo, y como tal se regula según el Reglamento General de Conducción. En otros países puede variar, pero en España las autocaravanas no pueden ser privadas del derecho a estacionar en vías públicas. Pueden tener prohibido el acceso a un lugar o a un estacionamiento por su peso o tamaño, pero nunca por su tipología y condición de vivienda. Ante la duda viaja siempre con la Instrucción 08/V-74 del Ministerio del Interior que así lo regula. También te puede venir bien conocer el contexto actual de la movilidad en autocaravana según la DGT.

A la hora de pasar la noche en una autocaravana hemos de distinguir bien entre estacionar y acampar, pues aquí es donde se marcan las diferencias:

Estacionar

Una autocaravana está estacionada, como cualquier otro vehículo, cuando esté aparcada y su perímetro no exceda a su tamaño en movimiento. Es decir, sin desplegar toldos o abrir ventanas laterales abatibles, y sin emitir tampoco fluidos o ruidos más allá del sonido y los gases de la combustión del motor. Sí podemos abrir claraboyas ya que no influye en el perímetro. Para estar estacionada debe de estar apoyada sobre sus ruedas (aunque sí se permiten calzos de seguridad) y si cumple con todas estas condiciones da igual que sea de día o de noche o si estamos dentro o no, incluso durmiendo. Por tanto, si la autocaravana está debidamente estacionada, sí podemos pernoctar en ella. Como en cualquier otro vehículo la única infracción posible es que estuviera mal estacionada.

Acampar

En el momento que nos salimos de todo lo anterior y aumentaos el perímetro exterior del vehículo, ya sea desplegando un toldo o sacando sillas y mesas al exterior, la autocaravana pasa de estar estacionada a estar acampada, y eso es algo que solo podemos hacer en zonas habilitadas para ello, como campings o parkings, según la normativa de cada Comunidad Autónoma.

Instalaciones pensadas para autocaravanas

Cuando queremos acampar y atender las necesidades de los suministros de nuestra autocaravana tenemos que recurrir a un área de servicio o de acogida, lo que según la Instrucción 08/V-74 son “instalaciones específicamente concebidas para dar servicio o acogida a las autocaravanas facilitando una serie de servicios necesarios para estos vehículos, fundamentalmente: estacionamiento, suministro de agua potable y lugar para el vaciado de depósitos“. Distinguimos fundamentalmente tres:

Las áreas de autocaravanas

Pueden ser públicas o privadas y están preparadas para acoger este tipo de vehículos.

Las áreas en campings

Espacios dentro de los propios campings destinados exclusivamente a las autocaravanas.

Los parkings

Igualmente públicos o privados pero con un número reducido de servicios, destinados generalmente a facilitar la pernocta.

Para viajar con mayor tranquilidad, te será de gran utilidad recurrir a un buscador de áreas de servicio y parkings para autocaravanas si vas a moverte por España.

Apps útiles para viajar en autocaravana

Una vez en marcha tu teléfono móvil se convertirá también en un gran aliado, en él podrás aprovechar diferentes aplicaciones que hacen más sencillo el mundo del ‘autocaravaning’ y consultar las mejores rutas, las mejores áreas para pernoctar, las zonas con los servicios necesarios, etc. Hay muchas, pero estas cinco pueden serte de gran utilidad:

Park4night

Con ella puedes localizar áreas de servicio y lugares donde acampar, permitiendo además compartir nuestros lugares favoritos. Disponible en Apple Store y Google Play.

Campercontact

Es enorme y engloba más de 26.000 áreas de servicio, parkings y campings en más de 50 países. La versión de pago es la que te da pleno acceso a toda la información. Disponible en Apple Store y Google Play, pero también de manera gratuita en la web de Campercontact.

Autocaravanas

Recoge información sobre áreas de servicio y zonas de estacionamiento de hasta 18 países europeos, incluido España. Puedes colaborar y valorar para crear comunidad. Disponible en Apple Store y Google Play.

CaraMaps

Muy completa y útil. Recoge cerca de 45.000 localizaciones en toda Europa con todo tipo de información, es gratuita y con un alto componente social. Disponible en dispositivos Apple Sotre y Google Play.

Furgoperfectos

Destinada especialmente a compartir sitios ‘furgoperfectos’, es decir, lugares ideales para dormir con el vehículo por su tranquilidad, seguridad y belleza. Disponible en Apple Store y Google Play.