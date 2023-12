Regalos para viajeros: 10 ideas para acertar de lleno con los amantes de la escapada

Cualquier momento es bueno para hacer un regalo, eso es así, pero todos sabemos que cuando se acercan determinadas fechas, de pronto nos quedamos sin ideas y nos entra el agobio por no saber qué regalar. La buena noticia es que si a la persona que recibe el regalo le gusta viajar, entonces tienes un buen número de opciones por delante con las que será más fácil dar en el clavo a la primera.

Aquí tienes 10 ideas de regalos para acertar con los amantes de los viajes. Verás que hay juegos, libros, cámaras de fotos e incluso podcasts, porque el mundo de los viajes es tan amplio que lo mismo puedes regalar un globo terráqueo en el que colorear los destinos visitados que un kit destinado a viajeros especialmente responsables. Con muchas más opciones, cómo no, si ese regalo va destinado a un pequeño viajero. Toma nota porque, quizá, aquí está justo lo que estabas buscando.

Un cuaderno de vuelos

A un gran viajero siempre le gusta recordar los vuelos que le han llevado a descubrir nuevos destinos, porque a veces son tantos que ya cuesta hacer memoria, sobre todo cuando se empieza a viajar desde pequeño. Para recopilarlos todos en un mismo sitio desde niños, nada mejor que un cuaderno de vuelos o kids flying logbook en el que dejar por escrito todos esos aviones con los que vamos de un lado a otro.

Además de los datos del vuelo, como fecha, origen, destino, duración, distancia y modelo de avión, estos cuadernos también dan un espacio para que la tripulación deje un pequeño comentario como recuerdo. Una excusa perfecta para que algún piloto comprometido con el interés de los más pequeños deje a los niños echar un vistazo a la siempre espectacular cabina del avión.

El libro de los Grandes Viajes

Un libro perfecto para los que buscan inspiración viajera. El libro de los Grandes Viajes (Grupo Planeta) se adapta a todos los soñadores decididos a hacer una escapada a lo grande y transmite, desde el ejemplo de sus protagonistas, las ganas incansables de conocer lugares. Este libro de amena lectura narra las historias reales de 131 viajeros que en coche, transporte público, moto, barco, autostop o simplemente a pie, se atrevieron a cambiar su vida.

Sus autores, Itziar Marcotegui y Pablo Strubell, saben de lo que hablan y conocen de primera mano lo que implica un gran viaje. De manera que a lo largo de sus 272 páginas recopilan y combinan tanto las aventuras de diferentes viajeros como distintas rutas, motivaciones o medios de transporte; siempre con la necesaria información práctica para salvar posibles obstáculos como el presupuesto o el shock posviaje.

El juego Aventureros al tren

Hay muchos juegos de mesa de temática viajera con los que podemos acertar sin ninguna duda, pero si hay uno especialmente popular entre los que nos hacen viajar sobre el tablero ese es Aventureros al tren. Se trata de todo un clásico, tan aclamado que tras su primera edición han ido saliendo numerosas versiones ambientadas en zonas geográficas específicas.

Una vez desplegado sobre la mesa los amantes del ferrocarril y los grandes viajes reciben una serie de trayectos que han de llevar a cabo creando su propia red ferroviaria, para lo que utilizarán vagones del color del tramo que desean rellenar. Partiendo de esa base, hay versiones del juego ambientadas en Estados Unidos, Europa, Londres, Nueva York, Ámsterdam y, cómo no, una especialmente pensada para los más pequeños.

El libro Algo que recordar viajando con bebé

Este libro viene a contestar la eterna pregunta de los padres primerizos: ¿se puede viajar con un bebé?. Según Lucía Sánchez y Rubén Señor, sus autores y más conocidos como @algoqrecordar, no solo se puede, sino que se debe. Cuando su hijo Koke llegó al mundo tuvieron que hacer frente a frases del tipo “ahora que vais a tener un hijo, dejaréis de viajar, ¿no?” o “total, si no se va a acordar”. Pero ellos, que tanto habían viajado hasta entonces, sabían que la aventura no había hecho más que empezar de nuevo.

En este libro, además de anécdotas, experiencias, consejos y aprendizajes, nos hablan de cómo han podido ver el crecimiento y evolución de su hijo a medida que el viaje iba avanzando. En sus primeros tres años de vida Koke estuvo en 18 países. Pero lo más importante para ellos es que pasó todo ese tiempo con su madre y con su padre. Y ellos con él. Sin que ninguno se perdiera ni un segundo de vida de los demás.

Un globo terráqueo de corcho

Seguro que habrás visto muchos globos terráqueos de muchos tamaños y colores, pero probablemente nunca uno en el que puedes ir apuntando tus propios viajes. Los mapamundis están muy bien, pero cuando vemos el mundo con su forma real la cosa cambia y cada cosa pasa a estar en su lugar. Esta bola del mundo que te proponemos servirá para que los viajeros marquen los países visitados y puedan ir completando poco a poco el planeta entero.

Un globo terráqueo de corcho nos da la posibilidad de clavar chinchetas allá donde hemos estado, de unirlas con hilos si queremos ir marcando trayectos, pero si además es de fondo blanco podemos ir coloreando los países visitados para darle más vistosidad. Así, y con diferentes colores, podemos ir rellenando todo un mundo por descubrir.

El kit del viajero responsable

Uno de los objetivos de todo buen viajero debería ser dejar la menor huella posible a su paso y, para conseguirlo, hay unos cuantos accesorios que podemos tener en cuenta. Si queremos que la persona regalada viaje de una manera más responsable podemos regalarle un kit que incluya una botella de acero reutilizable, unos cubiertos de viaje, unas pajitas metálicas, unas bolsas de tela o un cepillo de dientes de bambú, por poner algunos ejemplos.

Opciones hay muchas pero debemos tener claro que el objetivo es que al viajar produzcamos el menor número de desechos posibles allá por donde pasemos. Este tipo de material reutilizable siempre es buena idea para echarle una mano al planeta y evitar kilos y kilos de desperdicios que a veces acaban en lugares donde la gestión de residuos es insuficiente.

El libro Adónde y cuándo

Desde que Lonely Planet sacó su libro Adónde y cuándo, infinidad de viajeros se apoyan en él a la hora de planear sus futuros viajes. Existen dos versiones, la que abarca todo el mundo y la que se centra en Europa, pero en ambos casos la idea es la misma: recopilar diferentes destinos catalogados según los meses del año para llegar al lugar indicado en el momento perfecto.

De este modo, si tenemos claro en qué momento del año vamos a poder hacer nuestro próximo viaje, los expertos de Lonely Planet nos ofrecen un buen número de opciones especialmente recomendables en esas fechas aproximadas. A veces la climatología marca la agenda, pero otras muchas hay festividades o eventos culturales que siempre está bien tener en cuenta a la hora de comprar los próximos billetes.

El juego Cuánto queda

“¿Cuánto queda?”, “¿Hemos llegado ya?”, “Falta mucho?”... Si estas preguntas te resultan familiares y crees que alguien las tiene taladradas en el cerebro tanto como tú, quizá este juego puede resultar muy útil en los largos viajes en coche. Cuánto queda reúne 50 juegos de coche para que el viaje pase volando. Y así, entre preguntas, pruebas, personajes y risas, todos los viajeros lleguen a su destino antes de darse cuenta.

Es un regalo original y perfecto para jugar con niños, amigos o familia, disfrutar de los viajes en coche y además aprender jugando. Está indicado para niños a partir de cinco años y las partidas pueden durar desde cinco minutos hasta el viaje completo. Solo hacen falta dos jugadores o más para pasárselo bien. Habrá que pensar, habrá que inventar y habrá que ser el más habilidoso para ganar.

Una cámara de fotos infantil

Si a la persona que le quieres hacer un regalo le gusta la fotografía y tiene niños, lo mejor que puedes hacer es buscar una cámara infantil para que juntos disfruten de una misma afición. Es posible que los viajeros más pequeños quieran empezar pronto a inmortalizar sus recuerdos, como hacen sus padres, y hoy en día hay pequeñas y resistentes cámaras de fotos especialmente pensadas para ellos.

Una cámara infantil lo aguanta todo pero es importante elegir una que se pueda mojar, que sea ligera, intuitiva y muy fácil de manejar. La calidad de las fotos no es gran cosa, pero estas son una herramienta muy útil para ir cogiéndole el truco a eso de captar instantáneas. Normalmente incluyen la opción de hacer vídeo, así como una pequeña cámara trasera pensada para hacer selfis.

Una suscripción a un pódcast viajero

Para los que buscan inspiración viajera o les gusta recordar sus viajes quizá los podcasts sean la mejor manera para trasladar la mente a otro lugar, mientras el cuerpo se prepara para el próximo viaje. Una suscripción a una plataforma de podcasts donde haya diferentes programas de temática viajera puede ser una buena idea para salir de los regalos más convencionales.

Puedes echar un ojo en Podimo, donde encontrarás podcasts viajeros como Un gran viaje, La maleta de Carla, Viajeros National Geographic o Viajes ni tan raros, o en Patreon, donde hay podcasts como Los viajes de Walliver, Renunciamos y viajamos, Viajo en moto o Verde por dentro.