De tapas por Granada: ocho bares imprescindibles para saborear la ciudad de la Alhambra

La tapa, esa pequeña porción de comida que nos permite probar muchas cosas diferentes, es posiblemente uno de los conceptos gastronómicos españoles de mayor renombre internacional. Un gran invento culinario, podríamos decir, que viene de maravilla cuando solo queremos picar algo rápido sin necesidad de sentarnos ante grandes raciones de comida. Eso sí, este tipo de aperitivo, ya reconocido como seña de identidad española, ni es igual de popular en todo el país ni se sirve igual en todos sitios. Por lo que cuando hablamos de tapas, todas las miradas apuntan siempre al mismo sitio: Granada.

Granada no es solo famosa por la popularidad y la calidad de sus tapas, sino también porque aquí, a diferencia de en otras ciudades, son gratis. Van incluidas en el precio de la bebida que sí es cierto que suele ser algo superior a lo normal. Encontramos dos tipos de bares: aquellos en los que podemos elegir la tapa que queremos en una carta de apetitosas opciones y bares en los que nos sirven la que ellos quieren, variando en cada consumición. Por lo que salir a comer o a cenar a base de tapas, o lo que es lo mismo, salir a tapear, es una tentación cuando visitamos la ciudad de La Alhambra.

En Granada se sabe bien a qué bares ir cuando de tomar algo rico se trata, cada cual tiene sus favoritos. Pero si no tenemos mucha idea, lo mejor es que apostemos por alguna de estas ocho opciones, que nunca defraudan. Toma nota. Y que aproveche.

Bodegas Castañeda

Castañeda es uno de los grandes clásicos de Granada. A solo un paso de la Gran Vía, aquí tenemos uno de los bares con más solera y tradición de la ciudad, tan popular entre locales como entre visitantes. En hora punta no es fácil encontrar sitio, y es que sus tablas frías o calientes con un variado de tapas típicas convencen a cualquiera. Bodegas Castañeda es famosa por su añeja decoración, intacta desde hace décadas, y también por la calidad de su vermú, la bebida preferida de muchos de sus parroquianos.

¿Dónde encontrarlo? Calle Almireceros, 1, 3.

Los Diamantes

Cada bar tiene su especialidad, de eso no hay duda, y Los Diamantes es toda una referencia cuando se habla de las mejores frituras de Granada. Lleva abierto desde 1942 y aquí nadie se quiere perder su pescadito frito, sus gambas a la plancha, sus rebozados o los champiñones salteados. Y hay quien incluso defiende que los mejores boquerones fritos de la ciudad los encontrarás aquí. Un buen lugar para tomarse una caña bien tirada y picar algo sacado del mar.

¿Dónde encontrarlo? Calle Navas, 28.

Bar Aliatar

El bar Aliatar, antes de entrar, ya te anuncia que su especialidad es el jamón serrano y que lleva sirviendo comidas desde 1947. De manera que antes de cruzar la puerta ya sabes que la experiencia apunta alto. Presume de ser la casa de bocadillos más antigua de Granada, ya sean fríos o calientes, y si te planteas probarlos todos para elegir tu favorito no sufrirás precisamente, aunque necesitarás varios días. El Sopón (atún con tomate) o el Madrid (mantequilla, jamón y anchoas) son algunas de sus opciones más populares.

¿Dónde encontrarlo? Calle San Sebastián, 4.

Bar Minotauro

Otro gran clásico entre los clásicos. Ubicado en un lugar privilegiado, en plena Carrera del Darro, el bar Minotauro ofrece tapas variadas y generosas en un ambiente tradicional. Aunque aquí no podrás elegir la tapa, eso no supondrá un problema porque la oferta siempre es una agradable sorpresa. El mismo bar tiene otro establecimiento en el número 6 de la calle Imprenta, más popular entre los estudiantes y de decoración más moderna.

¿Dónde encontrarlo? Carrera del Darro, 23.

Los Manueles

Atención, Los Manueles lleva dando de comer a los granadinos desde hace ya más de un siglo y eso lo convierte en un verdadero templo gastronómico de la ciudad. Sus puertas abrieron en 1917 y desde entonces ofrece generosas tapas, elaboraciones de cocina puramente andaluza, para deleite de todos. Si quieres probar alguna de sus especialidades no pases por alto sus croquetas, su tortilla del Sacromonte o sus habas con jamás. Entre su fama y su ubicación, en la arteria principal de la ciudad, es especialmente frecuentado por quienes visitan Granada.

¿Dónde encontrarlo? Calle Reyes Católicos, 61.

Bar Provincias

Llegamos a otro de los grandes clásicos de Granada, el archiconocido bar Provincias. Clásico y aferrado a otra época con uñas y dientes, destila buen gusto tanto en su cocina como en su decoración. El bar en sí es todo un homenaje al flamenco y al cante espontáneo, y presume de haber tenido entre sus más fieles seguidores a Enrique Morente. Las frituras, las migas, el arroz negro, los salmonetes, las almejas, los calamares o los rejos se encuentran entre sus especialidades, por lo que tienes ante ti una carta especialmente variada.

¿Dónde encontrarlo? Calle Provincias, 4.

La Trastienda

Cuando llegas y te encuentras lo que puede parecer una charcutería o una clásica tienda de ultramarinos, entonces entiendes que has de pasar a 'la trastienda' para encontrar el bar que andas buscando. Un lugar pequeño, íntimo y tranquilo, perfecto para esconderse del bullicio del centro y desconectar de todo lo demás tomándonos una cerveza o un vino con alguna de sus tapas de embutidos o patés, o lanzándonos directamente con una de sus variadas tablas. Solo por disfrutar de la calma que transmite ya merece la pena pasar por aquí.

¿Dónde encontrarlo? Plaza de Cuchilleros, 11

Bodegas La Mancha

Y terminamos la lista de algunos de los mejores bares de tapas de Granada con Bodegas La Mancha, que abrió en 1958 y tiene el mismo propietario que las Bodegas Castañeda. Pero que eso no te confunda, porque aquí lo que todo el mundo va buscando es su amplia y variada carta de bocadillos. Encontrarás de todo un poco y para todos los gustos, pero has de saber que entre sus especialidades no faltan nunca el de habas con jamón o el de morcilla. Si prefieres ir un poco más allá, la ensaladilla, las croquetas o las tapas de arroz nunca defraudan.

¿Dónde encontrarlo? Calle Joaquín Costa, 10.