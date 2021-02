Albal convoca un minut de silenci per la mort de la prostituta de 19 anys trobada en una séquia

L'Ajuntament d'Albal ha convocat per a aquest dimarts, 2 de febrer, un minut de silenci per la mort de la jove desapareguda des de principis de gener i el cadàver del qual va ser trobat aquest cap de setmana en una séquia de l'Albufera. Està previst que també aquest dimarts se li practique l'autòpsia.

La jove romanesa, Florina, de 19 anys, va ser vista per última vegada a Albal, on exercia la prostitució, i va ser vista per última vegada pujant a un cotxe a Albal. Finalment un caçador que passava per la zona va localitzar el cadàver, que podria portar submergit en la séquia un cert temps.

L'alcalde Ramón Marí ha mostrat la seua enèrgica repulsa a l'explotació sexual i el seu suport a les dones que són víctimes de les màfies de proxenetes, així com elevar les seues condolences a la família de la jove romanesa.

L'edil també adverteix que no és la primera vegada que una dona prostituïda és assassinada en aquest municipi de l'Horta Sud. Fa uns anys, en 2004 va aparéixer el cos sense vida d'una altra, amb un tir en el pit. Llavors el consistori va cobrir les despeses de la seua sepultura i el cos de la dona descansa en el cementeri municipal d'Albal.

La convocatòria s'emetrà, en directe, pel Facebook de l'Ajuntament d'Albal per a evitar la concentració de moltes persones, donada la situació sanitària provocada per la COVID-19.

El President de l'Executiu ha elevat la convocatòria als alcaldes afectats per ser punts negres de prostitució entorn de la V-31: Alfafar, Benetússer, Sedaví, Catarroja, Beniparrell, Massanassa i Silla, així com al President de la Generalitat, Ximo Puig “visibilitzar la unió en la lluita contra la prostitució, les màfies i la violència masclista és necessari i, per a transmetre a les víctimes que, no estan soles", afirma el primer edil d'Albal. "De manera conjunta, hem d'elevar la reivindicació a les autoritats pertinents i sol·licitar el suport del Consell, perquè s'endurisquen les accions i puguem erradicar l'explotació sexual al carrer i en els nostres termes", conclou Marí.

Han confirmat la seua presència, la Delegada del Govern Gloria Isabel Calero i María Such, Directora General de l'Institut Valencià de les Dones.