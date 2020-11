Alboraia reubicarà les seues torres elèctriques de les zones d'horta

L'Ajuntament d'Alboraia ajudarà a millorar la ubicació de les torres elèctriques en les zones d'horta. El mes de juliol passat una família de la partida de Vera, es va veure afectada per la possible instal·lació d'una torre d'alta tensió que havia de ser reubicada en aquesta zona després de l'ampliació de la carretera V-21.

El lloc idoni per a la seua reubicació, a excepció del gàlib legal de l'autopista, afectava la seua parcel·la i per aquest motiu, la seua propietària es va oposar dràsticament i va presentar al·legacions.

Així mateix, la intervenció personal de l'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría va propiciar la revisió més detinguda dels problemes i va aconseguir reunir les diferents parts (els agricultors, l'advocat Ximo Esteve, els tècnics i responsables del ministeri i la delegació de Govern).

Finalment, el subdelegat del Govern, Rafael Rubio, ha confirmat que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana farà un canvi en el projecte que afectarà els protocols d'ubicació de les torres elèctriques, replantejant la seua localització perquè aquestes torres s'adapten i se situen el més pròximes possible als marges de les parcel·les cultivables, com és tradicional en l'horta d'Alboraia, aconseguint reduir així la seua possible afecció sobre els camps.

Aquesta proposta de reubicació de les torres, ha sigut signada per les diferents parts que intervenen en l'assumpte: els llauradors, l'advocat Ximo Esteve, els tècnics i responsables de Foment, la delegació de Govern i l'Ajuntament d'Alboraia.