El uso de la televisión como fuente de información entre los andaluces desciende hasta el 21%

El uso de Internet no cesa de crecer y es ya una práctica generalizada que realiza las tres cuartas partes de la población. Además, el 74,3 por ciento de los andaluces mayores de 15 años utiliza la red habitualmente, cuatro puntos más que el año pasado y casi doce más que hace dos años, según constata el último Barómetro Audiovisual de Andalucía que elabora el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).



"El consumo de Internet es imparable", destaca la presidenta del CAA, Emelina Fernández, quien junto a la consejera Cristina Cruces, han presentado este miércoles los resultados del Barómetro 2016, que revela nuevos hábitos de los andaluces con respecto a los medios audiovisuales como la televisión 'on line' o la extensión del uso de las redes sociales a edades muy tempranas.



En este sentido, el 67 por ciento de andaluces es partidario de que el CAA tenga también competencias sobre contenidos y publicidad de Internet, lo que constata la necesidad de una regulación para favorecer las buenas prácticas y la protección de los menores. De este modo, según el estudio --para cuya elaboración se han realizado 2.452 encuestas a personas mayores de 16 años en las ocho provincias--, el uso de Internet está universalizado ya entre los jóvenes y alcanza el 98 por ciento en la población entre 16 y 24 años.



Así, indica que los internautas buscan indistintamente entretenimiento (motivación del 90% de los usuarios) e información (82%), aunque la red sigue estando por detrás de la televisión como el medio preferido por los andaluces para ambas cuestiones, y destaca el "papel creciente" que las redes sociales tienen como fuente de información, pues son, tras los periódicos digitales, las aplicaciones y servicios más utilizados habitualmente para informarse (40% y 52%, respectivamente).



"PREDILECCIÓN" POR LA FICCIÓN EN TELEVISIÓN



Del mismo modo, Fernández resalta que según el Barómetro 2016 la televisión "sigue siendo el medio con más penetración entre la sociedad andaluza, con un uso prácticamente universalizado, el 97,6% por ciento de la población" y mantiene el "liderazgo" como medio para el entretenimiento y la información, aunque la "ficción ha desbancado a la información en 2016 frente a 2015".



El motivo principal por el que se ve la televisión es el entretenimiento (60% de los telespectadores, 11 puntos más que el año anterior). Por el contrario, desciende considerablemente el papel de la televisión como fuente de información, motivación que solo mueve al 21 por ciento de la audiencia.



Un importante novedad es la "predilección" de los andaluces por los programas de ficción (películas y serie), que acaparan el 67 por ciento de la audiencia, mientras que los informativo experimentan un notable descenso, del 69 al 54 por ciento de cuota de pantalla.



Además, el estudio señala que cada andaluz dedica una media de dos horas y 55 minutos diarios a ver la televisión, aunque con una notoria variación según la edad, 12 minutos más que el año anterior. Las personas mayores de 65 años llegan a sobrepasar las cuatro horas diarias, en tanto que los más jóvenes la ven menos de dos horas.



Sin embargo, en este mantenimiento de la hegemonía de la televisión como medio preferido por los andaluces, "se perciben importantes cambios de hábito". De este modo, el Barómetro de 2016 destaca el consumo de la televisión 'on line', que "crece a un ritmo exponencial y es vista ya por el 45% de los internautas, proporción que hace dos años apenas era del 13,8%", subraya la presidenta del CAA.



Al respecto, Cristina Cruces ha señalado que "se está modificando" una costumbre tan tradicional como es la reunión familiar en torno a una pantalla de televisión, y más de la mitad de las familias con hijos que han superado la edad preescolar tiene ya el hábito de la visión individualizada en distintas pantallas en diferentes habitaciones, en tanto que en apenas el 54 por ciento de los hogares en donde hay menores de 18 años se ve diariamente la televisión en familia.



Cruces también ha dicho que otra práctica es el acceso a Internet mientras se ve la televisión, hábito extendido ya entre las dos terceras partes de los internautas y que en el caso de los menores de 34 años llega al 80 por ciento. En el 32 por ciento de las ocasiones la conexión a Internet se realiza para comentar en redes sociales lo que se está viendo en televisión, y en el 16 por ciento para buscar más información sobre los contenidos de los programas.



PREOCUPACIÓN POR EL ACCESO DE MENORES A EDADES MÁS TEMPRANAS



En cuanto a la percepción de riesgos e inconvenientes en el uso de Internet, Cruces subraya que según el estudio los andaluces señalan principalmente la proliferación de contenidos que fomentan el odio por razones de raza, cultura o religión (50,5% de los encuestados), o que discriminan por sexo o machismo (49,5%) y la dificultad para diferenciar la publicidad entre los contenidos (34%).



Otro fenómeno que detecta como riesgo de Internet es el acceso de los menores a edades cada vez más tempranas a las redes sociales a través de dispositivos móviles. Así, apunta que uno de cada cuatro niños de diez años dispone de teléfono móvil, "porcentaje que va aumentando con la edad de forma que el 98% de los jóvenes de 16 años tiene un terminal de telefonía propio", y que "el 95% de los padres de los menores que disponen de móvil reconocen que sus hijos usan al menos una red social". La más utilizada con diferencia es Whatssap (91%), seguida Facebook (45%) e Instagram (44%).



Los padres señalan igualmente la inquietud que les causa la actividad de sus hijos en las redes sociales, y apuntan como principales motivos de temor el acceso a contenidos inapropiados para la edad (53% de los casos); el ciberacoso, la discriminación y los insultos (36%); el riesgo de ser estafados (30%) y la exposición a pederastas y el contacto con personas anónimas (26,1%).



También indica que aunque el 70 por ciento de los padres dice tener establecido algún tipo de control (supervisar el registro de llamadas y de la mensajería instantánea, o limitar el tiempo de uso), más del 40 por ciento de los encuestados asegura que en Internet resulta difícil limitar el acceso de los menores a contenidos inapropiados para su edad. En este sentido, Cruces resalta que "hay una gran demanda de los riesgos", pero "una escasa disposición a participar en la gestión colectiva de este control".



AMPLIACIÓN DE FUNCIONES DEL CAA



Sobre las funciones del CAA, el Barómetro 2016 recoge que las dos terceras partes de los andaluces se muestra partidario de que el Consejo Audiovisual de Andalucía amplíe sus funciones para regular también los contenidos y la publicidad en Internet, y entre los asuntos en los que considera necesaria esta intervención señalan por encima de todo la protección de los menores de edad (52%). También piden que se establezca una señalización para contenidos perjudiciales como la pornografía (44%), y la eliminación de aquellos que inciten al odio por motivo de raza, religión o cultura (26%).



Con respecto a los medios audiovisuales en general, el 70 por ciento de los andaluces ve necesario que exista una regulación de los contenidos de los programas y la publicidad, con la demanda prioritaria que se elimine la telebasura (42%). Igualmente, creen conveniente que se tomen medidas para promover la programación de contenido cultural (31%) y para impedir el lenguaje soez y los insultos (27%), y apuestan porque los medios realicen campañas para fomentar valores como la igualdad, la solidaridad, la tolerancia y contra la violencia de género (21%).



Respecto a la radio, se confirma un descenso de tres puntos en el consumo respecto al año anterior, del 68,1 al 65,1 por ciento de los andaluces, según el Barómetro 2016.