La Junta de Andalucía pide "serenidad y sentido común" ante "la ceremonia de la confusión" del Govern

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha pedido este miércoles al Gobierno central aplicar "serenidad, sentido común y no contribuir al ruido generado" en la tarde noche de este martes por el Gobierno de la Generalitat.

En rueda de prensa, Jiménez Barrios ha afirmado que el Gobierno "hizo bien en convocar a las fuerzas constitucionalistas, a los partidos que defienden y respetan la Constitución". Ahora, hay que "esperar a ver cuál es el desenlace".

En cuanto a lo acontecido en el Parlament de la Generalitat, el vicepresidente de la Junta ha manifestado que "todos los españoles se acostaron ayer --por este martes-- sin saber exactamente qué es lo que había planteado el Gobierno de Cataluña".

En este sentido, Jiménez Barrios ha añadido que fue "la ceremonia de la confusión en la que está embarcado el Gobierno de Cataluña y que lamentablemente afecta a los catalanes y al resto de los españoles, que lo único que desean es que vuelvan a la senda de la legalidad, que retomen la legalidad democrática y encuentren el camino que no sea este desvarío que tuvo ayer su broche final".

"Hay que volver a la senda de la legalidad, hay que restaurar la confianza en las instituciones democráticas, no hay otro camino", ha incidido Jiménez Barrios, que ha añadido que "lo de este martes no es propio de una Cataluña con una sociedad moderna y abierta". "Sus gobernantes no están a la altura", ha concluido.