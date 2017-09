Los sanchistas logran candidatos para las primarias en cinco provincias andaluzas

Que la recogida de avales iba a dejar candidatos en el camino era un hecho conocido. Así ha sido en tres de las ocho provincias en las que los candidatos oficialistas no tendrán que enfrentarse a la votación. Ignacio Caraballo, Francisco Reyes y Verónica Pérez repetirán como secretarios generales de sus provincias.

Sin embargo, y aunque en varias provincias han llegado por los pelos, los sanchistas han logrado alcanzar el 20% de avales requerido para participar como candidato en las primarias en Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba. Las tres primeras provincias son las provincias más críticas con el sector oficial más afín a la presidenta Susana Díaz. Mientras, la sopresa se ha producido en Córdoba, provincia tradicionalmente de aparato y cuya candidatura sanchista no las tenía todas consigo.

Así ha quedado el resultado y estas son la provincias en la que se votará y las que no:

Tres candidatos para Almería

El aspirante a la reelección, José Luis Sánchez Teruel,ha sumado, según fuentes de su candidatura 2.308 avales. El sanchista y exdiputado Antonio López Olmo, ha obtenido 1.238, mientras que la tercera vía, el senador y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha registrado 1.255 respaldos. Todos superan el 20% exigido para disputar el puesto de sercretario general de la provincia y por lo tanto, los tres se verán las caras el próximo 1 de octubre.

Habrá votación en Cádiz

Mientras, en Cádiz, de los cuatro militantes que han presentado su precandidatura han superado el corte dos: Irene García, candidata oficialista y presidenta de la Diputación, y Jesús Ruiz Cayuso, candidato sanchista. Irene García, actual secretaria provincial, ha conseguido reunir un total de 3.017 avales, lo que supone un 59,86 % del censo, que incluye un total de 5.040 militantes. La precandidatura de Ruiz Cayuso, director de Salud Pública del distrito Bahía de Cádiz-La Janda y militante de San Fernando, ha confirmado que ha reunido más de 1.008 avales, pero no ha querido precisar el número exacto hasta que no termine el proceso de validación.



Habrá primarias en Córdoba

El próximo 1 de octubre se medirán en primarias en Córdoba el actual secretario de Organización y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y Teba Roldán, integrante de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Con 900 avales, según la candidatura de Roldán, la candidata ha superado el 20% (en concreto, el 21,5%). El susanista Antonio Ruiz ha logrado el 57,3% de los avales, alcanzando el apoyo de unos 2.350 militantes, a falta del recuento oficial. Los de Roldán admitían antes de la fecha tope que no estaban convencidos de lograr el 20% en una provincia que no ha destacado por pertenecer al sector crítico habitualmente.



La disputada Granada

Teresa Jiménez lo deja como secretaria general en Granada y para sustituirla hay tres personas. Los tres nombres han recibido los avales necesarios con lo que habrá tred opciones para los militantes granadinos: José María Rueda, quien se posicionó con Pedro Sánchez en las primarias del 21 de mayo, y que ha dado las gracias por los 1.437 apoyos obtenidos; el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena., que ha logrado sumar 2.300 respaldos; y el alcalde de Maracena, Noel López, que ha puesto sobre la mesa 2.009 avales. Durante la precampaña, el primero habla sin tapujo de "pinza" de los otros dos para cortarle el paso y evitar que el cambio llegue a este provincia.

Desacuerdo en Huelva

En Huelva, Ignacio Caraballo ha obtenido el 74% de los avales (2.567 avales), frente al 16% del sanchista José Martín que ha sumado 554 respaldos. Con lo que la Comisión ética lo ha proclamado provisionalmente secretario general de la provincia. Según ha precisado Bejarano, de su candidatura, ha agradecido su confianza a los militantes que han apoyado esta candidatura, y ha asegurado que van a seguir trabajando "en positivo".



José Martín, líder del partido en Aljaraque, a pesar de las cifras del recuento, asegura que se han producido "irregularidades graves" y ha denunciado el asunto a la comisión de garantías. Desde la precandidatura de Martín hacen un llamamiento a Caraballo para que "se habiliten los mecanismos que existen en el partido y se pueda llegar a las elecciones pese a todo", ya que "un 16% por nuestro lado más el porcentaje que haya avalado la candidatura de Ignacio, significa que hay una gran cantidad de militantes que quiere que haya elecciones".

Como curiosidad, el cabeza visible del sanchismo en Huelva ha querido hacer frente a Caraballo en una provincia que se había destacado por ser la de menor rivalidad de las ocho ya que el resto han tenido en mayor o menor medida más de un aspirante pero aquí había que remontarse a 2000 para una situación de este tipo.

Paco Reyes, en Jaén

Se daba por seguro que Francisco Reyes repetiría como secretario general de la provincia y así ha sido sin necesidad de votación. Sus dos rivales no han obtenido los avales suficientes para presentar candidatura: son los militantes afines a Pedro Sánchez Félix Manzaneda Oneto, de la plataforma Andalucía despierta impulsora de la frustrada candidatura de Francisco Tirado para enfrentarse a Susana Díaz en el reciente congreso del PSOE-A, y Valeriano Bermúdez, de la plataforma Por una nueva socialdemocracia que le hizo la campaña a Pedro Sánchez.

Dos candidatos en Málaga

En Málaga tras la retirada de Soraya García, alcaldesa de Benajoán, José Luis Ruiz Espejo y Rafael Fuentes, candidatos a liderar el PSOE de Málaga, han obtenido y presentado este sábado en la sede provincial sus respectivos avales, logrando ambos el mínimo exigido para poder continuar la carrera a la Secretaría General de la formación. Los sanchistas, tras superar las dificultades para presentar precandidato (Ignacio López era su favorito y se cayó en el último momento), optaron por el exconcejal Rafael Fuentes que ha registrado 1.504 avales, a falta de verificación.

Por su parte el candidato oficialista José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha presentado un total de 3.466 avales, lo que supone el 54 por ciento de la militancia en la provincia. Ambos candidatos se disputarán pues en primarias el relevo de Miguel Ángel Heredia, quien no repetirá, entre otras cosas por el desgaste que le supuso que trascendiera una polémica conversación en la que criticaba a compañeros.

Una vez cerrada esta primera fase ambos iniciarán sus respectivas campañas internas y el 1 de octubre, domingo, será la jornada de votación a la Secretaría General. Cuando se conozca el ganador, entre el 5 y el 8 de octubre habrá asambleas para la elección de delegados al congreso provincial y la presentación de enmiendas.

En Sevilla, Verónica Pérez secretaria general

En la agrupación más poderosa y numerosa del partido en todo el país, será Verónica Pérez la única candidata tras sumar 6.362 avales. La sanchista Eva Patricia Bueno, líder de la agrupación de Miraflores, no disputará la candidatura al no haber llegado al mínimo. Afirman fuentes de su equipo que no ha obtenido el 19% de los avales necesarios, lo que supondría que se ha quedado a las puertas.

En concreto, ha sido José Manuel Girela quien, en representación de Pérez, ha entregado esos "más de 6.300" avales de "compañeros militantes" del PSOE de Sevilla en la sede provincial del partido. Girela ha señalado que, para quienes apoyan esta candidatura, Verónica Pérez es "la persona que mejor encarna el sentir de la militancia del PSOE de Sevilla". En todo caso, el socialista ha recordado que "quien contrasta si los avales son correctos o no es la Comisión de Garantías", el órgano encargado de ello.