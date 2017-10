Nacho Escartín, el candidato que no apoyó Echenique, es el nuevo secretario general de Podemos Aragón

Ganó el cambio. O, dicho de otro modo, la corriente menos afín a Pablo Echenique. En definitiva, el candidato que no apoyó el exsecretario general. Nacho Escartín, con el 59,3 % de los votos, es el nuevo líder de Podemos Aragón. 1.579 votos se han emitido en estas primarias, en las que también se ha elegido a Guillermo Lázaro como secretario general de Podemos Zaragoza.

Escartín, que encabezaba la candidatura “Abrir Podemos – Cambiar Aragón”, ha recibido 937 votos. La segunda con más apoyos ha sido Erika Sanz (A la Aragonesa) con 555 (35,15 %). Y en tercer lugar la candidatura independiente de Alfredo Casal con 87 votos (5,51 %).

El nuevo secretario general también ha sido el más votado para formar parte del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón (CCA), con 39.925 puntos. Las cinco personas con más apoyos estaban en la candidatura de Escartín: Pedro Arrojo, segundo más votado con 37.709; la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba (36.719); la diputada autonómica Marta de Santos (31.205) y la portavoz del grupo en el Parlamento autonómico, Maru Díaz (30.620). En sexta posición está Erika Sanz, con 28.911.

En global, de las 34 personas que forman el CCA (más seis de los círculos y el secretario general), 26 salen de la candidatura de Nacho Escartín y ocho de la de Erika Sanz.

En Vistalegre 2, Escartín pidió el voto para los aragoneses en listas. Violeta Barba y Maru Díaz (ambas en su candidatura) fueron en aquel momento las principales defensoras en la comunidad de Errejón.

“Hay que conseguir que Podemos se parezca más al pueblo aragonés”

En sus primeras declaraciones como secretario general de los morados en Aragón, Nacho Escartín ha destacado el carácter “limpio y democrático” de estos comicios internos, “frente a las peleas fratricidas que vemos en otras formaciones”. Uno de los principales objetivos del nuevo secretario general es abrir Aragón y llegar a toda la ciudadanía. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que en el CCA haya personas de 23 localidades: “Hay que conseguir que Podemos se parezca más al pueblo aragonés”.

Escartín, defensor de que los morados establezcan alianzas y fortalezcan las ya iniciadas, confía en que la ligazón estatuida con IU a escala estatal “se perfeccione y mejore”. También ha mirado hacia Chunta Aragonesista (CHA) –que en la actualidad gobierna con el PSOE en la comunidad– y, aunque hay que esperar, como ha asegurado, les ofrece una “mano tendida al aragonesismo del cambio” que, espera, acepten.

Cataluña, como no podía ser de otro modo, ha salido a colación: “No estamos de acuerdo ni con Rajoy ni con la Generalitat, y no somos los únicos. No dejemos que los extremismos se impongan”. A dos días del inicio de las Fiestas del Pilar, ha pedido tranquilidad y que se demuestre que “ Aragón es plural y diversa”.

Podemos Zaragoza

También se ha celebrado la Segunda Asamblea Ciudadana de Podemos Zaragoza: Guillermo Lázaro, que iba de la mano de Escartín con la candidatura “Abrir Podemos - Cambiar Zaragoza”, es el nuevo secretario general de Podemos en la capital aragonesa tras recibir el 63,83 % de los votos (757). José Antonio Fatás, de “Zaragoza a la Aragonesa” –candidatura hermana de la de Erika Sanz–, se quedó con un 36,17 % de apoyos.

Lázaro, como ya hiciera en la presentación de su candidatura, ha remarcado que su principal objetivo será fortalecer el proyecto de Zaragoza en Común y apoyar al Gobierno de la ciudad encabezado por Pedro Santisteve.

La persona más votada para formar parte del Consejo Ciudadano de Podemos Zaragoza ha sido la diputada autonómica Amparo Bella. Por detrás, Anais Cid, Alberto Lorente, José Antonio Fatás y María Paloma Subías.