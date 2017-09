Du Cross brilló en la noche de Leganés

El pistoletazo de salida de este primer Du Cross Leganés tuvo lugar a pocos minutos de la puesta de sol con 352 participantes afrontando un reto especial: el de correr y pedalear en ausencia de luz. Los primeros 5,2 kilómetros de carrera mientras anochecía les permitieron adaptar la vista a esta circunstancia, pero pronto tuvieron que agudizar los sentidos al oscurecerse completamente el recorrido en los 18 kilómetros de MTB y 2,1 kilómetros de carrera restantes.

Esta fue la circunstancia más comentada en meta, donde el primero en llegar fue Antonio Cerezo. “ Es diferente porque tienes que ir súper concentrado a la hora de tomar una curva o adelantar a otros compañeros. Al ir tan deprisa, se ve lo justo y hay que medir cada paso”, explicó. Tras hacer varios podios en Du Cross Series, Cerezo consiguió en Leganés su primer triunfo absoluto en lo que fue un monólogo absoluto del cacereño, quien tras tomar ventaja en el primer run sólo tuvo que preocuparse de mantener las distancias: “En bici ha sido un poco duro porque había viento en contra, venía solo y no sabía cómo venía la gente por detrás, pero estoy muy contento con esta primera victoria”, resumió.

Más sorprendente fue el caso de la ganadora femenina, María del Pilar Fernández, quien hace tan sólo una semana decidió dar el salto del triatlón sprint al duatlón cross, probando suerte en la cita de Leganés y consiguiendo de largo el mejor tiempo de la prueba. En su debut, la integrante del KTK Team tuvo claro que destacaría “ el buen rollo y toda la ayuda de la organización, con lucecitas por todas partes para que no hubiera manera de perderse. Ha estado genial”. Tras ser preguntada por la nocturnidad, la mostoleña explicó que “me ha parecido divertido y algo diferente, que no hace nadie más. Nunca lo había probado y me ha gustado un montón. Repetiría”.

Entrega de premios

La Concejala de Deportes, Igualdad y Juventud, Elena Ayllón, fue la encargada de hacer entrega de los correspondientes trofeos en el pódium. Asimismo, los ganadores masculino y femenino recibieron un reconocimiento podológico y unas plantillas personalizadas, cortesía de Podoactiva, así como un completo tratamiento gratuito en el centro especializado en osteopatía y masaje Índalo. No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos y la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses. También colaboraron las tiendas Biciclaje y Bikebworks.

Próxima cita

Du Cross Series ya afronta la fase final del circuito al que le restan las tres últimas pruebas. La siguiente tendrá lugar en Brunete el domingo 1 de octubre. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba (27 de septiembre) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados, socios de Sanferbike y Corricolari. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.