BComú y el resto de partidos tumban la propuesta de la CUP de expropiar la catedral de Barcelona

Todos los grupos municipales, a excepción de la CUP-Capgirem, han rechazado de forma tajante la propuesta de los cupaires que planteaba que el Ayuntamiento de Barcelona se hiciera con la propiedad de la catedral para abrir un economato y una escuela de música. Los grupos lo han hecho en una votación este jueves en el pleno del Consejo de Ciutat Vella en la que han cargado contra la formación anticapitalista.

El conseller de la CUP en el distrito, Joan Suqué, ha defendido la expropiación por considerar un incumplimiento de la función social de la propiedad la catedral. La formación asegura que la catedral contribuye de forma "implícita y explícita" a la gentrificación y masificación turística del centro de la ciudad.

"Compañero Joan, votamos en contra de la proposición", le ha dicho brevemente el portavoz de BComú a Suqué. Por su parte, la representante de ERC, Maria Josep López, ha emplazado a la CUP a tratar posibles ubicaciones para los equipamientos propuestos: "¿Necesitamos un centro de las Artes? Sí, pero la catedral es muy inadecuada para un uso así", ha justificado.

El portavoz del Grupo Demócrata ha recordado la anterior propuesta de la CUP para retirar la estatua de Colón, dudando que se deba debatir una propuesta "con ganas de tener retweets". Quien más contundente se ha mostrado en su voto contrario ha sido el socialista Oriol Casabella, que ha calificado la propuesta de "chorrada".

Ciutadans y PP se mofan de la propuesta

Se ha extendido más en su justificación del voto negativo la portavoz de Ciutadans, Julia Barea. "Alucino siempre con sus exposiciones", ha reconocido la portavoz naranja, que le ha explicado este jueves a la CUP que tras recibir la propuesta no se la tomaron en serio: "Alguien propuso ¿por qué no pedimos bajar la luna?". "¿Por qué no la han ocupado? Ustedes lo que quieren es convertir la catedral en un Can Vies", le ha espetado en referencia al centro social de Sants.

En una línea similar se han expresado los populares. "Impresionante y surrealista, pero tengo que felicitarle por el show", le ha dicho su portavoz, Elisabeth Jiménez, tras recriminarle que con la propuesta la formación únicamente pretendía llamar la atención.

En el turno de réplica, el portavoz de la CUP ha lamentado el tono de las respuestas recordando que existen en el Estado 4.000 propiedades que están catalogadas como susceptibles de discutirse su propiedad, según una sentencia de un tribunal europeo. Así mismo, ha recordado que Podemos ha planteado en las Cortes aragonesas intentar recuperar por vía judicial propiedades registradas a la iglesia por el procedimiento de inmatriculación.

El portavoz de la CUP también ha citado los casos de Córdoba y de Palma donde se plantea la propiedad de los edificios para proteger el patrimonio. Precisamente Suqué ha recordado a Oriol Casabella que en el caso de Córdoba la petición contaba con el apoyo de los socialistas. "La 'chorrada' que dices la ha pedido el PSOE con Podemos en Córdoba", ha dicho.