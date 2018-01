Malestar en JxCat y la CUP por la decisión de Torrent de aplazar el pleno

La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el pleno de investidura de Carles Puigdemont previsto para las 15:00h. ha provocado malestar en las filas de Junts per Catalunya y la CUP, que apostaban por votar este martes al expresident incluso desobedeciendo la prohibición del Constitucional de la investidura a distancia. ERC, por contra, ha celebrado la suspensión de la investidura.

Inmediatamente después del anuncio de Torrent, los cuatro diputados de la CUP se han dirigido hacia los despachos de JxCat y ERC en el Parlament visiblemente enfadados. Los anticapitalistas habían anunciado que este martes a las 15h. estarían en sus escaños listos para votar a Puigdemont y habían instado a Torrent a desobedecer al TC. Además, la CUP advirtió el sábado que no votaría a otro candidato que no fuera Carles Puigdemont.

En JxCat daban por descontado que este martes habría pleno, por lo que el aplazamiento ha provocado sorpresa y malestar entre los miembros de Puigdemont, que este lunes por la noche habían publicitado en las redes sociales que estaban "a punto" para investir a Puigdemont. Fuentes de JxCat han denunciado que Torrent no les ha consultado el aplazamiento del pleno, pero han valorado que mantenga a Puigdemont como candidato.

Las mismas fuentes han indicado que, a juicio de JxCat, se daban "las condiciones políticas" para celebrar el pleno de investidura este martes. "Pero por qué se suspende el pleno? Estamos convocados?", se ha preguntado el diputado de JxCat Quim Torra.

Però per què se suspèn el Ple? Estem convocats.

El diputado de la CUP Carles Riera ha sido más contundente y ha asegurado que, "por lealtad al resultado del 21D", el pleno del Parlament debe celebrarse este martes. "Ni una concesión al Estado. La democracia no se aplaza", ha proclamado.

Per lleialtat al resultat del 21D cal q el Ple sigui convocat per avui.Cap concessió a l' https://t.co/Sk9fwMkwlX democràcia no s'ajorna #República #Dempeus