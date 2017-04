Podem consultarà les bases pel seu posicionament davant d'un referèndum sense acord amb l'Estat

El secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha anunciat aquest dimecres que sotmetrà a consulta de les seves bases el posicionament de la formació davant un referèndum d'autodeterminació convocat des de les institucions catalanes sense acord amb l'Estat. "Volem que aquesta resposta s'articuli des de baix. Què pensen els cercles sobre una possible convocatòria d'un referèndum unilateral?", ha dit Fachin en una entrevista de RNE-Ràdio 4.

El líder de la formació morada a Catalunya ha subratllat que des Podem volen un referèndum amb garanties, i segueix creient en la participació a l'hora de prendre decisions o definir-se. Així, per Fachin l'objectiu passa per "saber la postura [de les bases] sobre que es convoqui, que no es convoqui o vés a saber què passi el referèndum".

En aquest sentit, Fachin ha considerat que no cal passar per alt cap debat "per no provocar problemes" i ha apostat per abordar-los de cara a través del debat i la participació.

Sobre el nou partit dels comuns, a qui la direcció de Podem va decidir no sumar-se, Fachin ha reiterat la seva aposta perquè, en cas d'avançament electoral a Catalunya, puguin crear una coalició amb la formació d'Ada Colau per concórrer als comicis. No obstant això, des dels comuns rebutgen aquesta opció, tal com va explicar el responsable ideològic del nou partit, Marc Parés, en una entrevista amb aquest diari.

Qui sí que va participar en l'assemblea fundacional dels 'comuns' i ha entrat a la nova executiva del partit de Colau ha estat la membre del Consell Ciutadà Estatal de Podem, Jéssica Albiach. Preguntat per si la direcció de Podem prendrà mesures al respecte, Fachin ha definit la situació com "excepcional" i ha afegit: "En una altra organització portaria a cisma i aquest serà un tema de debat".

Així mateix, Fachin ha destacat que hi va haver més participació en les primàries de Podem per escollir la direcció de la formació morada –prop de 7.000 persones, en una votació en què va guanyar la candidatura de Fachin amb 41,96% dels vots enfront del 23, 78% d'Albiach– que en les votacions per escollir la direcció del partit de Colau, en què van participar gairebé 5.500 persones.