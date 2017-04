AMAVI, la Asociación pionera en España que acerca la cultura del vino a las mujeres

La relación entre la mujer y el vino no siempre ha sido tan estrecha. Hace veinte años, sin ir más lejos, las mujeres no tenían mucho interés por el sector vitivinícola. Así lo ha asegurado la presidenta de AMAVI, la asociación de mujeres amantes del vino que surgió hace dos décadas precisamente para incorporar de pleno a las mujeres en el mundo del vino. Sonia Prince, la presidenta nos contaba como surgió la idea de esta asociación: “Hace 20 años, al tener mi primer contacto con el sector a través de una empresa, me di cuenta de que el vino no interesaba mucho a la mujer, algo que me dió pena por eso decidí crear esta asociación".

En los primeros días del año 1996, Sonia Prince de Galimberti, empresaria del mundo del vino, puso la primera piedra de lo que se convertirá en la primera asociación de mujeres en torno al vino. Por entonces, acercar la cultura del vino al público femenino era un mensaje inédito. Esta iniciativa inmediatamente fue secundada por mujeres relacionadas con el sector, que coinciden en la necesidad de llevar la cultura del vino al público femenino. Así, la Asociación nace auspiciada por enólogas, periodistas, empresarias vinícolas, comunicadoras y políticas responsables del comercio y la alimentación y reúne un numeroso grupo de aficionadas y profesionales del sector.

Imagen: AMAVI

Actualmente integran la asociación unas 10 personas y alguna de ellas vinculada a Castilla-La Mancha. "Tenemos como vicepresidenta de la Asociación a Xandrá Falcó, hija del Marqués de Griñón, y directora de la empresa familiar Pagos de Familia Marqués de Griñón, ubicada en Toledo".

AMAVI trabaja en dos tipos de programas, uno didáctico y otro lúdico. “En el primer caso, tenemos encuentros con bodegueros, charlas de cata, visitas a bodegas. Y en la parte lúdica hemos hecho diferentes eventos como la primera fiesta del vino y de la moda”. Es la primera asociación a nivel nacional que se dedica a potenciar la relación del vino y las mujeres y una de las primeras a nivel Europeo. “Es una Asociación por y para mujeres”.

Imagen: AMAVI

Además este año, FENAVIN, la feria nacional del vino que se celebra en Ciudad Real del 9 al 11 de mayo, va a nombrar a AMAVI, Embajadora del Vino. Una distinción que también recibirán: El empresario Alfonso Cortina de la Sociedad Vitivinícola de Vallegarcía; Antonio Caño, director del periódico El País; Francisco Rosell, director adjunto a Presidencia de Unidad Editorial; Inma Puig, psicóloga y coautora del libro Tras Las Viñas; Josep Roca, sumiller y propietario de El Celler de Can Roca; Joxe Mari Aizega. director de Basque Culinary Center; Juan Ignacio Gallardo, periodista y subdirector del diario Marca; Marta Robles, periodista y escritora; Miguel Ángel Gil, consejero Delegado del Club Atlético de Madrid y Pedro García Cuartango, director del periódico El Mundo.

AMAVI es una asociación sin ánimo de lucro que centra sus objetivos en el desarrollo de acciones encaminadas a realzar la cultura y el aprecio del vino. Una asociación que pone el acento en el público femenino, buscando acercar la cultura vinícola a las mujeres. Al mismo tiempo, AMAVI representa una puerta abierta para dar a conocer la presencia de la mujer en el mundo del vino; y, en un plano más general, una plataforma para apoyar la labor de ellas en diferentes ámbitos de la sociedad.