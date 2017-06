Anuncios e incumplimientos: balance de Ciudadanos del Gobierno de Page en dos años

A pocos días de que se cumplan los dos primeros años de Emiliano García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha es hora de hacer balances. Ciudadanos ha definido esta primera etapa en dos palabras: anuncios e incumplimientos. La portavoz de la formación naranja en la región, Orlena de Miguel, se ha mostrado muy crítica especialmente con las promesas “incumplidas” del presidente de Castilla-La Mancha en dos ámbitos: el educativo y el sanitario.

“En Educación se han hecho muchas promesas a los interinos y luego hemos visto que siguen igual que hace dos años” ha señalado la portavoz regional. “Los interinos siguen siendo despedidos tres meses en verano y parece que no va a cambiar su situación”. La líder de la formación también se ha referido a las inversiones anunciadas en esta área, y que tampoco se han llevado a cabo. “Se hizo un anuncio de una inversión de 74 millones para Educación y no hemos visto grandes avances. Por ejemplo en Guadalajara, el Campus sigue en el mismo estado y tenemos anuncios de construcciones de institutos sin ver movimiento. También hemos visto muchos anuncios de planes que no hay tenido dotación ni ejecución”, apunta De Miguel.

“Por ejemplo, el Gobierno regional anunció un plan de turismo para Cuenca que sigue esperando, como también seguimos esperando que se lleve a cabo esa inversión en los remontes de la ciudad”. Orlena de Miguel también ha criticado los anuncios que no ha llevado a cabo el presidente regional en Toledo. En concreto ha citado la Casa de la Juventud o el Centro de Investigación del Fuego, “del que nunca más se supo”. En el ámbito sanitario, ha denunciado la falta de inversión y planes directores que “se quedan en papel y sin recorrido”. “Son sangrantes las promesas en Sanidad de Emiliano García-Page en los hospitales”.

Pero sin duda, Ciudadanos Castilla-La Mancha se ha mostrado muy crítico con la situación que atraviesa la región sin Presupuestos. “No queremos restarle culpa a los partidos de la oposición pero la responsabilidad recae sobre el Ejecutivo regional que no ha sabido buscar esos lugares de encuentro para que podamos sacar adelante los Presupuestos".

Orlena de Miguel también ha destacado la falta de comunicación dentro del propio Gobierno. “Un día Emiliano García-Page nos dice que va a convocar elecciones casi dándose por vencido, y al día siguiente su vicepresidente nos asegura que todo está encarrilado, que van a aceptar enmiendas y que los Presupuestos tienen un borrador en marcha”.

La formación morada asegura que no sabe qué creer viendo estos dos años “de circo y sobreactuaciones”, y esperan movimiento en las próximas semanas para que haya unas negociaciones “reales”. “Están utilizando a los castellano-manchegos de peones en un tablero de juego en el que parece que los únicos intereses son dirimir los conflictos internos de los partidos”. Ciudadanos Castilla-La Mancha pide tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición “responsabilidad y que empiecen a funcionar”.