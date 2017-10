Economía subvencionará con casi 800.000 euros proyectos de empleo de cinco ONG's

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha aprobado un Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor cercano a los 800.000 euros a Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y Fundación Acción contra el Hambre para el desarrollo del Programa Operativo de -Inclusión Social y Economía Social- y a YMCA para el desarrollo del Programa Operativo -Empleo Juvenil-, que proceden del Fondo Social Europeo.

Tanto Cruz Roja Española como Fundación Secretariado Gitano y Cáritas recibirán 220.000 euros cada una entre 2017 y 2020. Mientas, la Fundación Acción contra el Hambre recibirá la cantidad de 108.000 euros e YMCA la cantidad de 18.000 euros, en su caso hasta 2019, repartidos en varias anualidades.

Los proyectos de Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y Fundación Acción contra el Hambre deberán ejecutarse desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 31 de octubre de 2019. En el caso de YMCA, el proyecto deberá ejecutarse desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día 31 de octubre de 2018.

El Programa Operativo de 'Inclusión Social y Economía Social' tiene como propósito contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador y tiene programadas actuaciones para el fomento del empleo sostenible y de calidad en el empleo y relacionadas con la movilidad laboral además de promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

Por otro lado, el Programa Operativo de 'Empleo Juvenil' tiene, entre otros objetivos, mejorar el nivel educativo, la empleabilidad y la situación laboral de las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación y formación con actuaciones dirigidas a aquellas que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la garantía juvenil.

¿Qué proyectos serán subvencionados?

El Decreto describe cada uno de los proyectos que recibirán subvención. En el caso de la Fundación Secretariado Gitano recibirán ayudas su Proyecto 'Itinerarios, que busca aumentar la integración socio-laboral, la contratación en el mercado de trabajo y el empleo por cuenta propia de personas gitanas y también el Proyecto 'Igualdad Mujeres Gitanas', para la promoción de la igualdad de oportunidades e integración socio-laboral de mujeres gitanas.

En cuanto a Cruz Roja Española se subvenciona su Proyecto 'Alianzas' que lleva a cabo la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión. El proyecto se concreta en la generación de alianzas con empresas (Reto Empresarial) y otros actores del mercado de trabajo y ciudadanía (Reto Social). También recibirá apoyo el Proyecto 'Entredades', cuyo objetivo se centra en reducir las barreras que condicionan la empleabilidad en función de la edad de las personas, que se ha convertido en un factor que dificulta, cuando no discrimina en el acceso al empleo y el Proyecto 'Puentes' para la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el mercado laboral de mujeres muy alejadas del mismo y que sufren discriminación múltiple por pertenecer a colectivos en riesgo, especialmente responsables de familias monoparentales, víctimas de violencia de género, inmigrantes y/o mayores de 45 años, con baja o nula cualificación, sin experiencia laboral o escasa o con empleos precarios, o con experiencia o formación, pero descualificadas con los requerimiento actuales.

También recibe financiación el Proyecto 'Itinerarios de inclusión activa para personas en dificultad social', cuyo objetivo consiste en desarrollar itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral, y medidas específicas para personas en situación de dificultad social (mujeres, jóvenes, personas paradas de larga duración, personas drogodependientes, personas con dificultades de inserción, entre otros colectivos…), por cuenta propia o ajena, mediante dispositivos territoriales.

El proyecto a realizar por la Fundación Acción contra el Hambre será 'Vives Proyecto: Itinerarios de Equipos de Inclusión', cuyo objetivo es facilitar el acceso al mundo profesional de personas en riesgo de exclusión a través de la mejora de la empleabilidad y la adquisición de competencias emprendedoras. Consta de dos itinerarios complementarios integrados de inserción que abordan el empleo por cuenta ajena y el emprendimiento inclusivo: por un lado, 'Vives Emplea' con seis itinerarios con una duración de un año y uno de seis meses de duración que llegarán a 325 personas desempleadas y 'Vives Emprende' que incluye la realización de tres itinerarios de un año de duración cada uno y otro más de seis meses, que llegarán a 245 personas.

Los proyectos subvencionados a Cáritas son 'Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral', cuyo objetivo consiste en llevar a cabo la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión basado en una mejora de su empleabilidad a través de un acompañamiento individualizado a cada una de las personas que se encuentran en situación de búsqueda de empleo y el Proyecto 'Formación para la Inserción Sociolaboral', cuyo objetivo se centra en la mejora de la empleabilidad de las personas y su acceso al empleo a través de diferentes procesos de formación mejorando la formación inicial y específica de las personas en situación o riesgo de exclusión social, de tal manera que se pueda facilitar el acceso y mantenimiento a un empleo.

Entre las distintas acciones destacan los talleres prelaborales, cursos de formación ocupacional, desarrollo de procesos de acompañamiento en empresas a través de la formación en puestos de trabajo, prácticas formativas no laborales y formación en empresas de economía social.

Además, recibirá ayudas el Proyecto 'Consolidación de Empleo en Economía Social, para aumentar la contratación y mantener en el empleo a las personas pertenecientes a colectivos en situación o riesgo de exclusión social por parte de entidades de la economía social

El proyecto a realizar por YMCA es el proyecto 'Itinerarios individualizados de orientación profesional', cuyo objetivo es incorporar al mercado laboral, la educación o la formación ocupacional a un total de 450 jóvenes castellano-manchegos incluidos en el Sistema de Garantía Juvenil, a través de itinerarios personalizados, llevando a cabo acciones de tutorización individualizada, talleres grupales, formación ocupacional, prácticas en empresas e intermediación laboral.