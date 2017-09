García-Page insiste que el objetivo común del PSOE debe ser "evitar que gente como Cospedal vuelva"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección ha señalado, Emiliano García-Page, ha destacado que el único objetivo de la primarias a las que se enfrenta el partido es "evitar que gente como Cospedal vuelva al Gobierno". En este sentido, de todos modos, no ha querido hacer más declaraciones ya que no quiere plantear "ninguna cuestión que no tenga que ver con el cargo de presidente".

"Los procesos de los partidos políticos, además de procesos internos, tienen que servir al bien social, tienen que ser importantes para la ciudadanía", ha dicho. Además, ha insistido en que costó "muchísimo desalojar a Cospedal en cuatro años del Gobierno" y que por eso el único objetivo que se debe compartir es evitar que la región vuelva a tener "a Cospedal y a gente como ella en su frente".

El PSOE castellano-manchego ha informado de que las candidaturas tanto de Emiliano García-Page como de José Luis Blanco Moreno han presentado más del 10% de los avales, lo necesario para concurrir como candidatos a la secretaría general de Castilla-La Mancha. Tras el recuento y la verificación, Page ha obtenido un total de 6.401 avales válidos, mientras que Blanco, 2.019.