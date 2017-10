José Bono: "El 1 de octubre ha sido el día más triste de mi vida política"

Decenas de toledanos y de autoridades se han dado cita en la Plaza del Ayuntamiento para asistir al izado de la bandera de España con el que han arrancado los actos conmemorativos de la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que se celebran en Toledo desde este martes y hasta el domingo, día 8 y dos días después del referéndum en Catalunya.

En este acto, previamente han exhibido seis banderas que han representado a España durante diferentes periodos históricos, comenzando por el Pendón Real de los Reyes Católicos, al que ha seguido la bandera imperial de Carlos I y V de Alemania, la bandera del Rey Felipe IV, la de Fernando VI, la de Carlos IV y la de la Academia General Militar, todas ellas cedidas para homenaje y que se exhiben en el Museo de Historia y Cultura Militar.

El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha encabezado el elenco de autoridades que han acudido a este acto. Ha defendido, respecto a los hechos acaecidos en Cataluña este domingo, que los agentes del Instituto armado "han cumplido eficazmente con las órdenes judiciales recibidas tendentes a impedir un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y lo ha hecho con profesionalidad y proporcionalidad".

Denuncia "acoso intolerable" por parte de "radicales"

"Somos un Cuerpo policial moderno, cercano a la sociedad a la que protegemos y defensora de los derechos de todos los ciudadanos sin excepción, bajo el imperio de la ley, incluso en situaciones complicadas como las han tenido lugar recientemente", ha asegurado Holgado. Y en este sentido, ha aprovechado para trasmitir su apoyo a todos los guardias civiles desplegados en Cataluya, "sobre todo por el acoso intolerable que están sufriendo por parte de radicales".

También ha estado presente el ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso, José Bono, quien ha afirmado que desde la Guerra Civil no ha habido una crisis nacional "tan grave" como la que se está viviendo en Catalunya, al tiempo que ha pedido a PP, PSOE y Ciudadanos, "y a todos los amantes de la Constitución", que estén juntos.

"Lo vivo con tristeza, con gran tristeza y puedo decirle que en mi vida política el día 1 de octubre ha sido el día más triste", ha apuntado Bono, quien ha señalado que es "verdaderamente increíble" que se esté intentando consumar "el atropello" al Estado de Derecho y que "para algunos parezca que las cosas funcionan al revés justamente de cómo deberían funcionar".