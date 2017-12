El PP no descarta llegar a la vía penal contra los que "falsean" las listas de espera

El Partido Popular agotará todas las posibilidades e irá incluso por lo penal contra aquellos "que falsean y maquillan las lista de espera sanitarias". Así lo ha señalado la diputado popular en las Cortes, Claudia Alonso, que además ha señalado que van a esperar a conocer el sentido del voto de PSOE y Podemos ante la Proposición No de Ley que su grupo ha presentado, y que ya ha sido admitida por la Mesa de las Cortes, por la que instan al Gobierno regional a que lleve a cabo una auditoría externa de listas de espera y que se encargue de ella una empresa independiente.

Alonso ha explicado que lo que quieren saber es "cómo puede ser que un documento que es público que se ha elaborado por una administración pública no sea real", algo, ha agregado que "puede tener graves consecuencias políticas y jurídicas en todos sus ámbitos". Sobre si denunciarán o no a la administración regional "por falsear datos", ha dicho que habrá que esperar a como se desarrollan las cuestiones, y ha defendido que "ha quedado acreditado" que las listas de espera "no son ciertas". "Incluso sus socios de gobierno así también lo expresaban antes, pero ahora que son gobierno son traguemos", ha afeado a Podemos.

El PSOE lamenta que el PP denuncia "sin pruebas"

Por su parte, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado que el PP "no tiene legitimidad alguna" para hablar de listas de espera, pues mantienen que son falsas "sin ningún tipo de prueba", y además ponen en cuestión la gestión pública de los profesionales del sector, que son los que las elaboran, acusándoles de mentir.

"Hacen acusaciones graves sin pruebas solo para dar titulares de prensa. Que se lo curren un poco y expliquen de dónde sacan los datos, si es que se los sacan de la manga porque los datos están en el Portal de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha dicho Maestre después de que el PP haya dicho estar dispuesto a "llegar hasta el final" con respecto a las listas de espera sanitarias y haya avanzado que podría llevar este asunto a la vía jurídica e incluso a la penal "si es necesario".

Y es que la portavoz de los socialistas castellano-manchegos, que ha apuntado que "la historia del PP en la gestión pública es reciente y por ello es fácil recordarles lo nefasta que fue", ha insistido en que "aunque queda por hacer", en materia de listas de espera, el Gobierno socialista ha avanzado la razón por la que ha invertido en profesionales y tecnologías para reducirlas.