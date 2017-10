Un informe advierte de temperaturas más altas y un 30% menos de precipitaciones para final de siglo

Una publicación del Comité CLIVAR España, coordinado en la actualidad por el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Sánchez Sánchez, ha establecido que, para finales de este siglo, las precipitaciones podrían disminuir hasta un 30 % respecto a las actuales y las temperaturas, sobre todo en verano y otoño, aumentar en torno a 3ºC. En el trabajo se ven actualizadas las proyecciones climáticas realizadas en el año 2010, e incluye trabajos de los últimos años en relación al clima atmosférico y oceánico de la región centrada en la Península Ibérica.

El Comité CLIVAR España, agrupa a "muchos" de los mejores expertos en el conocimiento del clima, tanto atmosférico como oceánico. El informe se titula ‘Special Issue on climate over the Iberian Peninsula: an overview of CLIVAR-Spain coordinated’. Está accesible en el número 73 de CLIVAR Exchanges, del CLIVAR International Office y fue coordinada por el profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM y la profesora de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Belén Rodríguez de Fonseca.

Sánchez ha señalado que se trata de un resumen "global y exhaustivo" de los avances en el conocimiento del clima sobre la Península Ibérica, desde el paleoclima, pasando por las observaciones, la variabilidad del clima tanto atmosférico como oceánico, así como las proyecciones de cambio climático para el siglo XXI, tanto en la atmósfera como en el océano. Se actualiza así el informe del mismo grupo publicado hace siete años, siguiendo la "estela" de los trabajos del último informe (2013) del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

El profesor ha subrayado el "enorme" valor del trabajo, al incluir a los "mejores" científicos de España. Finalmente, y en relación con las proyecciones de cambio climático, y teniendo en cuenta las "incertidumbres inherentes" a los estudios, Sánchez ha señalado que "las precipitaciones podrían disminuir hasta un 30 % respecto a las actuales, y las temperaturas, sobre todo en verano y otoño, aumentar en torno a 3ºC". Finalmente, ha explicado que los estudios también prevén un incremento del nivel del mar superior al valor global, junto con un aumento de las temperaturas oceánicas. "La salinidad podría aumentar sobre el Mediterráneo", concluye.