Objetivos de Page tras el Congreso: gobernar por mayoría y hacer presidente a Pedro Sánchez

El recién proclamado secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que pretende enfocar la "energía" recibida en el XI Congreso Regional del partido que ha concluido este domingo para gobernar en la Comunidad Autónoma por mayoría, para hacer presidente del Gobierno de España a Pedro Sánchez y para aupar al PSC de cara a la convocatoria electoral en Cataluña del próximo 21 de diciembre.

Así lo ha asegurado durante su intervención en el acto de clausura en una cita que ha servido para refrendar tanto su gestión como su nueva Ejecutiva con cerca del 80% de los apoyos de los 261 delegados acreditados, donde ha recalcado que hace cinco años ya recibió el apoyo de los socialistas castellano-manchegos para "echar a Cospedal". "Y ahora la energía que me habéis dado, va a servir para que no vuelva. Así de sencillo", ha espetado.

Y, de paso, "la energía del PSOE de Castilla-La Mancha servirá para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno", ha indicado García-Page, quien ha abogado por "mantener un concepto claro de unidad dentro de la diversidad" de los socialistas.

El líder socialista ha insistido en que el PSOE tiene que "renovarse de forma permanente", pero eso "no quiere decir que tenga que refundarse". "Somos el partido más veterano de España. Lo hemos pasado mal, pero nunca hemos tenido la tentación de cambiar de siglas, ni de principios, ni de valores", ha subrayado.

No "renegar" de la historia del PSOE

Por ello, ha pedido no "renegar" de la historia del PSOE, que "ha contribuido a tantos cambios", bien desde el Gobierno o bien "apoyándolos desde la oposición". En este punto, ha hecho referencia a los "tubos de escape" que han surgido en torno a la crisis -en referencia a Podemos-, que desde el populismo, consisten más "en crear otros problemas" en lugar de resolver los existentes.

El tercer destino de esta energía que ahora ha recibido, ha dicho, será para hacer que el PSC "no sólo tenga un buen resultado" en Cataluña en las elecciones de diciembre, sino para hacer de la formación de nuevo un partido que "sea garantía de confianza". "El 22 de diciembre brindaré dos veces. Una por España y otra por Cataluña. Una con espumoso de Corral de Almaguer, y otra con cava catalán, que también es cava español", ha dicho.

También ha tenido palabras para las "miles de personas" que este domingo se manifiestan en Cataluña, tras lo que ha dicho que la estrategia comandada por Pedro Sánchez es la acertada. "Lo está haciendo bien. Por eso estoy convencido de que será presidente del Gobierno", ha insistido.

Nueva Ejecutiva

Emiliano García-Page ha puesto en valor la renovación del 82% en su Ejecutiva, lo cual demuestra que hay "una buena cantera" en el PSOE castellano-manchego. Ha querido presumir de tener una Ejecutiva marcada por la paridad entre hombres y mujeres. "Me encanta que lo podamos decir", ha indicado, tras lo que ha agradecido "y mucho" el esfuerzo de toda la Comisión Ejecutiva regional que sale de esta cita.

En alusión a Fernández Vaquero, su hasta hoy 'número dos', ha dicho que es una persona sin la que no se podría entender al PSOE. "Si no hablo dos o tres veces al día con él, me siento raro. Me ha parado muchos golpes. Para mí, es imprescindible. Ese es Jesús Fernández Vaquero", ha manifestado, provocando que todo el auditorio se pusiera en pie. Visiblemente emocionado, le ha dicho a Fernández Vaquero que el PSOE regional le debe mucho. "Que nadie se engañe".

Finalizando su intervención, ha considerado que "lo más importante del Congreso" es que ahora "hay perspectiva y la gente tiene claro que el PSOE va a cumplir su programa electoral en exceso". "Vamos a hacer muchas cosas. Lo que estamos haciendo estos dos años es cambiar los viernes de dolores de Cospedal por martes de esperanza. Me comprometo a que no haya ni un sólo martes -en el Consejo de Gobierno- en el que no se vea un avance social en la sanidad, en los servicios sociales o en el empleo".