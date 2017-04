“Es una putada que los ciudadanos no tengan presupuestos. Eso es más grave que tener razón”

Acaba de llegar. Francisco de la Rosa aún no lleva una semana como secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha y en esa corta trayectoria se ha encontrado con un primer ‘obstáculo’ en su camino para la ansiada "recuperación" de la región. El mismo día que José Luis Gil le daba el relevo al frente del sindicato, la región se quedaba sin los inicialmente previstos presupuestos para 2017.

Sin embargo, Paco (así le llaman todos) de la Rosa habla de sensaciones “positivas”. Asegura tener “muchas ganas de trabajar” junto a un “equipo joven y preparado” (su Ejecutiva tiene seis mujeres y tres hombres). En su cartera de prioridades está la negociación colectiva y la preparación de las elecciones sindicales para aumentar su representación en las empresas.

El primer encuentro institucional lo tiene este miércoles con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Hay mucho por hablar. “Es un momento perfecto para que nos cuente las repercusiones” de la no aprobación de las cuentas regionales al no tener el voto a favor ni de Podemos ni del Partido Popular.

Llega usted en un momento complicado en la región tras no aprobarse los Presupuestos regionales para 2017 ¿Cuál cree que serán las consecuencias?

Estamos preocupados, las consecuencias pueden ser muy graves, fundamentalmente para los ciudadanos. El presupuesto que estaba sobre la mesa podía ser mejorable en muchos aspectos: más social, con más inversión en lo que tiene que ver con el rescate de las personas…Pero en todo caso, hubiera servido para iniciar de verdad la recuperación económica de la gente. Siempre hemos pedido más velocidad al Gobierno. No tener presupuesto va a retrasar mucho las cosas y más en el horizonte que se perfila, entre primarias o congresos de unas y otras formaciones políticas. Eso no nos hace augurar que se pueda desatascar la situación. Pedimos responsabilidad para que haya cuanto antes acuerdo.

¿Entiende la postura de Podemos?

No, sinceramente no. Quiero reunirme con Molina y que nos dé las explicaciones que él entienda. Desde fuera se entiende mal porque creo que hubiera sido más fácil haber anunciado con mucho más tiempo que no era su presupuesto y que no estaban dispuestos a aceptarlo. Incluso haber puesto sobre la mesa todas las cosas que, de manera inequívoca, tendrían que aprobarse para que el presupuesto fuera realidad.

Hasta donde sé ha venido de sopetón. Entiendo que como formación política quieran llevar sus exigencias hasta el final pero una cosa es eso y otra bien distinta es este paso atrás, sin tiempo de reacción para limar asperezas.

García Molina ha dicho que estos presupuestos eran una continuidad de las prácticas de Cospedal. Y que distintos colectivos, como los sindicatos, han salido en tromba para criticar la postura de Podemos. También que ha habido presiones del Gobierno en lo que él llama prácticas casi mafiosas…

Yo no he recibido presiones de nadie, entre otras cosas porque estoy recién llegado y me estaban eligiendo justo en el mismo instante en que se votaba ‘No’ a los presupuestos. No pretendo buscar culpables. Creo que sería un error que centrásemos la solución en identificar quién tiene la culpa.

Exijo responsabilidad, al margen de cuáles sean las razones. Lo que es una putada, con perdón, para los ciudadanos es que no haya presupuestos. Y eso es lo que tienen que aprender los políticos, que los ciudadanos se quedan con que no van a tener presupuestos ni de baja, ni de mediana recuperación económica sino de ningún tipo. Eso es más grave que tener razón. No sirve para nada, no le da de comer a la gente, ni mejora la sanidad o la educación. Hay que esforzarse en buscar soluciones. Espero que me diga que el siguiente paso va a ser sentarse a buscar unos nuevos presupuestos con los que se sientan cómodos pero con los que los ciudadanos mejoren su vida.

¿Puede tener consecuencias en el Pacto por la Recuperación Económica que firmaron sindicatos y empresarios con el Gobierno regional?

He escuchado a Emiliano García-Page algo que, no es que me tranquilice, pero me hace tener otras expectativas. Tenía miedo de que esos presupuestos paralizasen las partidas destinadas a la recuperación económica y social. Su empeño estará en conseguir que nada que tenga que ver con lo social vaya a sufrir ningún recorte. Quiero pensar que el esfuerzo del Gobierno, con o sin presupuestos, es que esas partidas se vean mermadas en la menor cantidad posible.

“La izquierda tiene que resituarse y que los trabajadores generen derechos nuevos”

¿Lo que ocurre en Castilla-La Mancha es el reflejo de la izquierda en España?

La izquierda vive un momento convulso, entre sí y de manera interna. Seguramente la derecha siempre lo ha tenido más fácil para adaptarse a este tipo de situaciones. Lo que ha ocurrido en la economía en los últimos ocho o diez años les ha sentado mejor a unos que a otros. Estamos en pleno proceso de recomposición, incluso ideológico. La izquierda tiene que resituarse para tener claras sus prioridades y recuperar electorado para que los trabajadores vivan en un clima que permita generar derechos nuevos.

No aspiro a volver al Estatuto de los Trabajadores de hace ocho años sino a una legislación que se adapte a la nueva realidad. Este no es el camino de la recuperación ni de la dignidad de las personas. No es posible que un 30% de la población viva con menos de 400 euros.

Quizá la izquierda tenga que ponerse de acuerdo por primera vez en la historia con ejemplos como el de Castilla-La Mancha y siendo si cabe un poco más ambiciosos. Igual hay que dejarse algún pelo en la gatera para legislar y que los ciudadanos vivan mejor.

¿Eso es posible con el momento que vive el PSOE?

Todo eso afortunadamente acabará al final del verano y a partir de ese momento se van a hacer una piña, al menos así lo deseo, y espero que a finales de año tengamos un partido fuerte, al igual que un partido Podemos fuerte y que entre ambos, y lo que Izquierda Unida pueda aportar al proyecto, sean capaces de conformar unas fuerzas de izquierdas con objetivos comunes. Que las prioridades pasen porque no haya más beneficios para unos pocos.

“La explotación y el miedo son realidades laborales cotidianas”

Ha dicho usted que quiere adaptar al sindicato a nuevas realidades ¿A qué se refiere?

El mercado laboral clásico se está transformando y no precisamente en la línea que nos gustaría. Los trabajadores se tienen que adaptar a la robotización, la digitalización y los nuevos yacimientos de empleo. El sindicato ha de ser capaz de ayudarles a incorporarse al nuevo mercado de trabajo. En el aspecto formativo tenemos mucho trabajo que hacer. Y también en el legislativo. Tenemos que hacer fuerza para que el sistema educativo se adapte a la realidad.

Somos una máquina perfecta para abordar los problemas que tienen los trabajadores en los centros clásicos de trabajo pero hay cosas que mejorar en un nuevo mercado donde las realidades cotidianas son diferentes. La explotación laboral o el miedo (y por tanto la imposibilidad de denunciar) son algunas de esas realidades. Tenemos que ser más cercanos.

¿Cree que los jóvenes entienden el papel de los sindicatos, sobre todo después de su crisis de reputación?

Es posible que haya tenido una influencia negativa la crisis reputacional a la que nos han abocado algunos. Somos uno de los últimos valladares para contener ciertas fuerzas del mal. Era necesario que nosotros estuviéramos mucho más debilitados. Pero cuando los trabajadores jóvenes están en una empresa donde el sindicato actúa a diario, se integran. El problema es que hay muchos jóvenes que no encuentran empleo y cuando lo hacen lo último que se plantean es acudir a un sindicato porque trabajan para sobrevivir. Cualquier acción implica quedarse en paro. Llegar a ellos es uno de los grandes retos.

La ‘invitación’ al presidente regional de los empresarios

Usted quiere proponer a los empresarios de Castilla-La Mancha llegar al 15% de contratos indefinidos. ¿Tenemos mimbres en la región para conseguirlo?

Sin duda, porque lo que hay es una bolsa de fraude en la contratación brutal. A veces un puesto de trabajo tiene una rotación entre siete y diez contratos por año. Hay una sensación entre los empresarios de que hacer un contrato indefinido es casi como llevar una bola de esas que tenían los presos en siglos pasados. Desgraciadamente, con la actual legislación laboral, no es un lastre en absoluto. Un contrato indefinido supone tener a una persona a la que se puede formar y tendrá rentabilidad real para la empresa. Cuesta más formar a cuatro en un año que tener al mismo trabajador con formación de excelencia.

Hay que experimentar nuevas fórmulas y quiero invitar a Ángel Nicolás a que se plantee muy en serio dar ese tipo de recomendaciones a los distintos sectores. Si el beneficio empresarial se va a basar en ahorrar mano de otra, no vamos a ser capaces.

Pero la patronal incide una y otra vez en la necesidad de ahondar en la reforma laboral. No parece que el acuerdo vaya a ser fácil…

Igual estamos condenados a no entendernos jamás pero en el sindicato somos de culo de hierro. La negociación la llevamos al extremo. Hay datos que soportan nuestras tesis y vamos a intentar convencer de que es el único camino para recuperar a los trabajadores y a las empresas. En su reflexión, la CEOE nacional está entendiendo que sus pretensiones de subida salarial eran ridículas. Si habláramos de otro país…pero en este o somos capaces de recuperar salarios o no salimos de esta porque nuestro consumo interno es el que más pesa.

¿Qué espera de la EPA del primer trimestre del año?

Sé que sirve para hacer magníficos discursos en función de si las cifras son positivas o negativas. Son una herramienta política que puede tener su utilidad pero no sé hasta qué punto los ciudadanos hacen caso cuando la valoramos. La EPA se mueve por ciclos coyunturales o estructurales. En Albacete, cuando viene la vendimia sabemos tiene impacto en el empleo pero también que dura lo que dura. Lo que nos va a volver a decir la Encuesta de Población Activa es que los contratos indefinidos son muy muy escasos. Eso es muy mala noticia.