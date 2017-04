PSOE y Podemos, a cara de perro en Castilla-La Mancha con el PP como espectador

No hay medias tintas. La (segunda) ruptura entre PSOE y Podemos en Castilla-la Mancha, esta vez a cuenta de los Presupuestos regionales para 2017 (la primera tuvo que ver con el pacto de investidura de Emiliano García-Page), no parece tener visos de reconciliación a corto plazo.

“Con este PSOE y con estas formas…con nosotros no. Si quieren, a lo mejor tienen otros aliados enfrente. Ya lo demostraron en la votación en contra, juntos, de más de 20 enmiendas que habíamos presentado”, comentaba el secretario regional de Podemos, José García Molina, a eldiarioclm.es

“Estoy muy indignado”, decía mientras el presidente regional Emiliano García-Page. "Nos costará quitarnos los puñales de la espalda, pero aun así tenemos claro el camino". Se reunirá con todos los colectivos afectados por los presupuestos para asegurar que va a “seguir cumpliendo con el programa que presenté en campaña y con los compromiso que adquirí en el pacto de investidura”, suscrito con la formación morada.

Desde el viernes no ha habido conversaciones entre Podemos y el Gobierno o el PSOE. Lo confirma José García Molina que este lunes no ha acudido a la toma de posesión de la nueva consejera de Fomento, Agustina García. Había puesto tierra de por medio y se encuentra fuera de la región. “Ellos han anunciado que van poner los recursos de la Junta a disposición de su partido para hacer propaganda contra Podemos y para decir lo malos que somos porque no nos hemos plegado ni a sus intereses ni a sus exigencias que, insisto, han rayado casi en lo mafioso”.

Unas duras palabras para los socialistas. “El día que contabilicemos todas las llamadas de teléfono, todas las presiones a colectivos sociales, a medios comunicación, al grupo parlamentario…Si ese es el estilo democrático que tiene este Gobierno…Creo que por ahí vamos mal”.

García Molina dice que se pondrá al teléfono si alguien llama pero que, hasta la fecha, “lo único que han hecho ha sido quejarse, insultarnos y cosas por el estilo. Ellos sabrán cuál es el camino a seguir y creo que en lugar de hablar tanto de Podemos deberían dedicar un minuto a pensar en lo que tienen que hacer ellos”.

El secretario regional de Podemos niega cualquier acuerdo con el PP. Es uno de los argumentos de los socialistas en los últimos días. “Quien diga que Podemos se ha aliado con el PP es que está delirando. La alianza real es la del PP con este PSOE, porque hay varios”.

¿Tiene que ver con la próxima celebración de unas primarias para renovar los órganos de Podemos en la región y con fortalecer su propia candidatura alejándose del PSOE?, preguntamos a José García Molina. “No y lo único que podría añadir categóricamente es ‘No’. Tirar balones fuera y no asumir la propia posición es todavía más triste”. Sostiene que “en Castilla-La Mancha tomamos decisiones autónomas. El consejo de coordinación y el Grupo Parlamentario han decidido por unanimidad decir ‘No’ a los presupuestos y a las formas del PSOE. Todo lo demás es humo”.

También niega que hubiese un acuerdo previo para dar el visto bueno a los presupuestos. “Este gobierno se dedica a anunciar cosas que no son ciertas. Funcionan con piloto automático, sin darse cuenta de que no tienen mayoría en la Cámara. Jamás hemos dicho que estos presupuestos fuesen a aprobarse. Lo que hemos dicho es que había un acuerdo de mínimos para su tramitación y que luego habría enmiendas de distinto calado”.

José García Molina, el pasado viernes en las Cortes de Castilla-La Mancha Europa Press

Dice sentir “verdadera vergüenza” con las declaraciones del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. “No han hecho ni un solo gesto, no ha habido ninguna negociación” sino que, asegura, “han tomado como rehenes a trabajadores, atemorizándoles, diciendo que les va a echar a la calle por nuestra culpa, a la sociedad civil, a los medios de comunicación diciéndoles que se van a quedar sin publicidad institucional por nuestra culpa y cosas por el estilo. Eso no es entender que el tiempo político es distinto al de la Castilla-La Mancha de Bono”, señalaba.

“El Plan de Garantías no cuesta dinero”

Paradójicamente, Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha llevado al Congreso un plan de choque contra la pobreza basado en prestaciones económicas dirigidas a todas las personas sin ingresos o insuficientes, con el objeto de que no exista en España ninguna persona por debajo del umbral de la pobreza. Se pide al Gobierno central que ponga en marcha un Plan de Garantías ciudadanas idéntico al que fue rechazado el pasado viernes al estar incluido en los Presupuestos para 2017.

José García Molina cree que el Plan de Garantías “no se pondrá en marcha en Castilla-La Mancha si el Gobierno no quiere porque no cuesta más dinero. Lo dijimos. Su verdadera gracia es que se cambia el modo de gestión de la Administración”. El líder de Podemos insiste: “con los presupuestos prorrogados, si el Gobierno tiene la voluntad y la inteligencia, se puede. Otra cosa es que vaya a tomar el Plan de Garantías como rehén, diciendo que no se puede”.

El PP ante unas Elecciones Autonómicas: “nunca se sabe”

El rechazo a las cuentas previstas para 2017 ha disparado los temores de distintos colectivos sobre el futuro de proyectos pendientes. No dejan de sucederse en las últimas horas mensajes con un contenido unánime: se pide “un nuevo esfuerzo” para lograr un acuerdo.

Y mientras esos colectivos sociales y profesionales instan a la “responsabilidad”, la crisis institucional abierta se ha convertido en un cruce de reproches entre las distintas fuerzas políticas y, en particular, entre los tres partidos que ocupan plaza en el Parlamento regional. El PP ha repetido desde el viernes un mismo argumento: la situación provoca "incertidumbre e inestabilidad" para centrar sus críticas en el presidente regional, Emiliano García-Page, además de calificar de “escandaloso” que sea la Junta quien le pida a Podemos “mover ficha”.

PP exige "explicaciones" a Page por la falta de presupuestos provocada por su "pacto de perdedores" con Podemos

Alcaldes como el de Guadalajara, Antonio Román, salían en las últimas horas a la palestra para ‘repartir’ tanto a PSOE como a Podemos. Habla de “varapalo político” al Gobierno por pactar de forma “equivocada” con una formación, Podemos, que “no es de fiar”. Y, de paso pone en entredicho la continuidad de proyectos como el nuevo campus universitario de Guadalajara o las obras del hospital.

El PP ha asumido el papel de espectador en el combate dialéctico PSOE-Podemos. Incluso se empiezan a disparar especulaciones sobre las próximas Elecciones Autonómicas (anticipadas o no). El portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, era hoy preguntado sobre las posibles ventajas para su formación. “Nunca se sabe”, respondía para calificar a García-Page como presidente “noqueado”, al tiempo que le pedía explicaciones.

El PSOE “con más fuerza que nunca” en el Parlamento regional

Mientras, desde el PSOE, la portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que su grupo parlamentario se siente "con más fuerza que nunca", pese al rechazo de Podemos a los presupuestos, y ha afirmado que están "dispuestos a negociar siempre con todas las fuerzas políticas".

Eso sí, Fernández, ha asegurado que su partido está "muy defraudado" con la actitud de Podemos tras sumar sus votos a los del PP y ha recordado que la formación morada ya había comprometido su apoyo durante la negociación. "Quien por sorpresa no cumple su palabra es poco de fiar”.

Fernández ha recalcado que Podemos presentó sus enmiendas "a última hora de forma estratégica" y no hizo saber al PSOE que su aprobación sería condición indispensable para apoyar finalmente las cuentas. Además, la portavoz socialista ha recordado que Podemos mostró su conformidad con los presupuestos en una rueda de prensa en la que el diputado David Llorente estuvo acompañado por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, algo que niega García-Molina.

Este mismo lunes el PSOE castellano-manchego celebraba Ejecutiva regional. En su agenda estaba la situación económico-política de la región ante la que la portavoz del PSOE regional, Cristina Maestre, ha dicho que Podemos está haciendo "juego de tronos" con su decisión de no apoyar los presupuestos regionales. La socialista cree que a la formación morada "estar en las instituciones le viene grande”.

"Es una gamberrada" de Podemos porque "lo que tiene que hacer un partido político es ayudar y no torpedear". Ha acusado a la formación que dirige García-Molina de venir a “hacer ruido. A dar un espectáculo barato” pero sin “voluntad” para resolver los problemas ciudadanos.

Maestre ha reiterado la intención del Gobierno y de PSOE de "explicar hasta en el último rincón de la región" las consecuencias de la “traición” de Podemos pero manteniendo la “hoja de ruta” a la que aludía el presidente regional por la mañana.