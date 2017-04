Luis Fonsi, estrella invitada en el concierto de Justin Bieber en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue hoy la estrella invitada en el concierto ofrecido esta noche por el canadiense Justin Bieber en la capital puertorriqueña donde interpretó por primera vez sobre un escenario la nueva versión de "Despacito".

Con la nueva versión de fondo y mascando chicle, Bieber comenzó a interpretar la canción que interrumpió poco después momento en el cual apareció Luis Fonsi, autor e interprete de la pieza original junto a Daddy Yankee.

La aparición de Fonsi hizo que el publico que abarrotaba el Coliseo de la capital puertorriqueña terminara de entregarse.

Sin embargo, ambos no cantaron la pieza al completo y a mitad de canción Bieber abrazó a Fonsi y se despidió de él.

El éxito de Luis Fonsi "Despacito", versionada por Bieber vio la luz esta semana.

"Come on over in my direction / So thankful for that, it's such a blessin' ¡yeah!" arranca la nueva versión en la que Bieber canta en inglés junto a los autores originales del tema, Fonsi y Yankee, y en la que también se atreve a entonar, esta vez en castellano, los versos del estribillo.

Tras 17 años de carrera y "hits" como la balada "No me doy por vencido", Fonsi convirtió su "Despacito" en la tercera canción más escuchada en Spotify a nivel internacional.

Tras la canción, que fue interpretada a mitad de un concierto que duró alrededor de dos horas, Bieber cantó su éxito por antonomasia "Baby".

A lo largo del concierto, que forma parte de su gira "Purpose", y que da nombre a su último disco, el cantante de Ontario interpretó una veintena de piezas, un 70 por ciento de ellas pertenecientes a "Purpose".

Entre ellas destacan "What do you mean", "Life is worth living", "No pressure", "Company", "Been you", "No sense", "Where are ü now", "Get used to it", "The feeling" y "Love yourself", ésta la más conocida de su última obra.

En el concierto, en el que hizo cuatro cambios de vestuario a base de nuevas chaquetas sobre unos pantalones hasta la rodilla y una camiseta de tirantes blanca, Bieber interactuó con el público al que preguntó en varias ocasiones si estaban disfrutando y al que tiró en dos ocasiones sendas botellas de agua de las que había bebido previamente.

El público, que llenaba el coliseo de San Juan, abarrotó el recinto y la mayoría acudió con vestimentas con la cara de Bieber.

El interpreté no dudo en decirle en numerosas ocasiones que les amaba y que eran un "público bello".

Otro guiño a la isla se produjo al cantar "Children", cuando bailó la pieza acompañado de cuatro niños puertorriqueños.

La canción "Sorry", que forma parte de su último disco, puso el punto y final a su actuación.