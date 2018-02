Imagen de Marilyn Monroe firmada por Andy Warhol saldrá a subasta en México

Una de las icónicas imágenes que Andy Warhol creó de Marilyn Monroe es, con un precio estimado bajo de 1,2 millones de pesos (unos 53.000 euros), la pieza principal de una subasta de arte moderno y contemporáneo que se celebrará en México e incluirá obras de artistas como Francis Bacon o Salvador Dalí.

La obra de Warhol, firmada por el autor (1928-1987), es la que parte con un mayor precio en la subasta que se celebrará el próximo 22 de febrero, informó hoy Morton Subastas.

Morton explicó que la imagen corresponde a la serie "Star System" que Warhol realizó como un estudio artístico "sobre la superficialidad y de la fama y la banalidad".

Además, está presente en el catálogo razonado "Andy Warhol Prints", que abarca la obra del artista estadounidense, máximo representante del arte pop, entre 1962 y 1987.

"Warhol creó un ícono de un ícono", señala el catálogo de la subasta sobre la imagen de la actriz, basada originalmente en una fotografía publicitaria de la película "Niágara".

La casa de subastas recordó que en la década de los sesenta, los productos de consumo se movían "masivamente", impulsados por los medios de comunicación, y Warhol aprovechó esto para su producción artística, desarrollando "en masa" obras en serie mediante procesos serigráficos.

Junto con esta imagen, de 91,1 cm x 91,5 cm, se subastará una obra de Francis Bacon, un cartel con precio estimado bajo de 90.000 pesos (3.900 euros) diseñado por el artista con motivo de la exposición "Francis Bacon: recent paintings", realizada en 1975 en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

También saldrá a subasta la escultura de bronce "L'homme oiseau" de Salvador Dalí, con un precio estimado bajo de 60.000 pesos (2.600 euros) -así como varias litografías y una xilografía del maestro del surrealismo-, y la litografía de Joan Miró "Garden Under the Light of the Moon", con precio estimado bajo de 6.000 pesos (321 dólares).

El catálogo también incluye otras obras como una litografía de Leonora Carrington y dos juegos de collage de Vicente Rojo.