El aplaudido monólogo de Jimmy Kimmel: "Podemos trabajar juntos para acabar con el acoso sexual en el trabajo"

Jimmy Kimmel no ha evitado ningún tema en su monólogo de apertura de los Oscar 2018. El presentador estadounidense, que repite como anfitrión tras la gala de 2017, ha tenido para todos. Incluidos Harvey Weinstein y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Una intervención en la que también ha reclamado apoyo para la gran manifestación contra las armas en el país el 24 de marzo. Y, en numerosas ocasiones, ha pedido más reconocimiento para las mujeres en Hollywood. Para lo que ha instado a "trabajar juntos para acabar con el acoso sexual en el trabajo", reconociendo así el alcance del movimiento #MeToo.

#Oscars—and "if you want to encourage others to join the amazing students at Parkland at their march on the 24th, do that."

Kimmel ha comenzado con chistes sobre el desastre del año pasado, cuando La La Land parecía la ganadora del Oscar a la mejor película, cuando ese premio pertenecía a Moonlight. El error en la entrega del sobre a los presentadores del galardón, Warren Beatty y Faye Dunaway, ha provocado que Kimmel avisase a los nominados: "Si alguien escucha su nombre esta noche, que no se levante muy rápido".

Después, el anfitrión se ha puesto más serio. Ha exigido más presencia para las mujeres en la industria ("solo el 11% de las películas están dirigidas para mujeres") y ha reconocido el trabajo de Greta Gerwig, primera mujer nominada a mejor dirección en ocho años. También ha criticado a Harvey Weinstein y ha asegurado que películas como Call me by your name no se hacen "por dinero", sino para "molestar a Mike Pence", el vicepresidente de EEUU al que persiguen numerosas declaraciones homófobas.

El papel de los hombres no se ha quedado fuera de los chistes contra el machismo de Kimmel. Para eso ha utilizado al personaje más llamativo de La forma del agua. Según él, "todos recordaremos este año como el año en el que los hombres la cagaron tanto que las mujeres comenzaron a salir con peces".