WhatsApp sufre una nueva caída de servicio en diferentes regiones del mundo

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada, experimenta errores de conexión en varias zonas de todo el mundo. Como reflejan en downdetector, una página que muestra los errores reportados por los usuarios, entre los lugares afectados se encuentran zonas de Europa, como España, Holanda, Italia, y algunas de Asia como Malasia e Indonesia.

Numerosos usuarios han informado de problemas en el servicio de WhatsApp desde la madrugada de este viernes. El problema afecta concretamente al envío de mensajes, lo que visualmente se está representando en los chats a través del icono del reloj que informa de que los mensajes no están siendo enviados, y que a menudo se asocia con problemas de conexión por parte del emisor.

De acuerdo con los datos de Outage Report, Reino Unido, Italia y la India son los tres países más afectados por esta interrupción del servicio de WhatsApp, mientras España ocupa el noveno puesto en la lista de mayor incidencia del problema, con más de un centenar de casos informados a través del citado portal y con especial efecto en ciudades muy pobladas como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

Como viene siendo habitual en este tipo de errores, las redes sociales se han llenado de usuarios denunciando los fallos en el servicio de mensajería. Por ello, la palabra "WhatsApp" se ha convertido en tendencia de Twitter en España con más de 30.000 tuits.

Whatsapp is having issues since 16:23. https://t.co/32qVlmq9Ih RT if it's down for you as well #Whatsappdown