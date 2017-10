Ciudadanos confirma que no respaldará la manifestación contra la infrafinanciación

Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana no asistirá a la manifestación por la reforma de la financiación convocada para el próximo 18 de noviembre en València, al considerar que este es un tema que se debe reivindicar desde las instituciones y no tras una pancarta. "Caldear el ambiente entre las autonomías y el Gobierno no es buena estrategia, ya hemos visto que no aporta nada bueno", ha explicado su portavoz en las Corts, Mari Carmen Sánchez, quien advierte de que "con el famoso 'Madrid nos roba', poco vas a negociar con Montoro".

En un encuentro con los medios, Sánchez ha indicado que el manifiesto que reclama esa reforma de la financiación autonómica sí lo firman pero "otro tema es la manifestación", ante la que advierte que ya se ha visto en las últimas semanas que "no aporta nada bueno enfrentar las comunidades autónomas con el Gobierno central" y "caldear el ambiente".

Por ello, la síndica de Ciudadanos ha reiterado al Consell que estará a su lado en la reivindicación de fondo, pero siempre desde las instituciones para "no tensar más el ambiente" en la calle.

Respecto a las declaraciones del senador de Podemos por Valencia Ferran Martínez, quien este lunes lamentó que PP y Cs que "compartieran megáfono y pancarta con la extrema derecha en los últimos días" pero "no están en la movilización de los valencianos", Sánchez ha incidido en que su formación condena los radicalismos, vengan de donde vengan.

Ha recordado las "escenas vergonzosas" vividas el 9 d'Octubre y ha agregado que "el problema es que se utilizan las banderas, una no constitucional y otra preconstitucional". "Ni las esteladas ni las preconstitucionales nos representan", ha dicho, para agregar que "determinados lemas lo único que hacen es caldear el ambiente".

Sobre la manifestación convocada para el 11 de noviembre en València por la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia, bajo el lema 'Somos valencianos, somos españoles, no a los Países Catalanes', ha incidido en la necesidad de "no caldear más el ambiente".

Sánchez ha explicado que tienen pendiente una reunión con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, para hablar tanto de cuestiones pendientes como el plan de Ciudadanos para dar cursos de formación en yihadismo a los cuerpos policiales y los hechos ocurridos el 9 d'Octubre.

Adoctrinamiento en la educación

Por otra parte, Mari Carmen Sánchez ha anunciado que Cs se reunirá este viernes en Alicante con el Síndic de Greuges para trasladarle los casos de supuesto adoctrinamiento en aulas de la Comunitat Valenciana. Ha puesto como ejemplo la agenda con logo oficial en la que se incluye un mapa de los Països Catalans y asegura que le han trasladado documentación gráfica de libros electrónicos en los que se habla del Rey Jaume I de Cataluña y Aragón" o fases domo "habla catalán siempre, no necesitas los castellanismos".

"Se está estudiando la historia de Cataluña en la Comunidad Valenciana, los segadors", ha indicado la portavoz, que ha indicado también que en el IES Figueras Pacheco de Alicante hay "una exposición que habla de la Comunitat Valenciana como Països Catalans".

Según ha dicho, si la iniciativa del PP en las Corts contra el adoctrinamiento va en sintonía con la posición de Ciudadanos no tendrían problema en apoyarla.

Preguntada sobre la proposición de ley de plurilingüismo, ha incidido en que "llega tarde y mal" y es "un parche a esos decretos desastrosos" del Consell. "Teníamos que haber hecho un pacto educativo desde cero para tener una educación en condiciones", ha señalado, para agregar que Cs defiende un plurilingüismo "nivelado, no excluyente, sin imposiciones".