El alcalde de Aielo (PP) gana la oposición a secretario municipal de su propio ayuntamiento

El alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter (PP) ha quedado en primera posición en el concurso de la plaza de secretario municipal impulsado desde su propio gobierno. Al concurso se presentaron tres candidatos, y Juan Pinter obtuvo la mayor puntuación casi duplicando al segundo y sextuplicando prácticamente al tercero, según informa el propio alcalde en una nota dirigida a sus ciudadanos en la web municipal.

Esta nota pública, la segunda en pocos días, ha sido publicada por las críticas realizadas desde el PSPV de la localidad que ha pedido la anulación del proceso, advirtiendo el alcalde en la primera sobre la posible interposición de una querella penal contra los concejales socialistas. En el nuevo escrito José Luis Juan Pinter insiste en que los socialistas "ya explicarán ante el juez de turno, si no rectifican delante de todo el pueblo", afirmando que se le está atribuyendo un delito de prevaricación, y asegurando que está "harto de tanta persecución y difamación".

El alcalde recuerda que su profesión es "secretario de ayuntamiento por oposición", que ejerció durante diversos años en Catalunya, y ahora tiene plaza como secretario interventor en el Ayuntamiento de Anna. Explica que "ahora estoy en excedencia por ser alcalde (desde 2007), y permaneceré en ella mientras lo sea". Pero añade que "es legítimo que, como cualquier persona que reúna los requisitos, pueda poder optar a una plaza vacante de Secretario que actualmente existe en Aielo de Malferit que además es mi pueblo natal. (¿Los maestros no lo hacen?)".



José Luis Juan Pinter acusa al PSPV de que "ocultan cínicamente y premeditadamente, que el acuerdo aprobatorio del baremo específico (que supone el 5% de la puntuación total del concurso), lo fue por unanimidad de todo el Pleno, es decir, con los votos favorables de los concejales del PSOE, incluso aceptándoles su propuesta que se incluyera en dicho baremo la posibilidad de presentarse al mismo otros licenciados distintos a los licenciados en derecho o económicas, otros funcionarios como por ejemplo licenciados en ciencias políticas".



En el escrito el alcalde desglosa el resultado de la oposición (omitiendo el nombre de los otros dos aspirantes), y explica que se establecen tres tipos de baremos: el del Estado (80%) de la puntuación, el de la Comunidad Autónomca (15%) y el del pleno del Ayuntamiento (5%). En este sentido Juan Pinter obtuvo 23,36 puntos: (19,21 puntos; 2,65; y 1,5 respectivamente); el segundo aspirante 12,74 puntos (8,83; 2,43 y 1,5); y el tercero 4,02 puntos (2,52; o y 1,5). Con ello señala el alcalde que la puntuación "sale mayoritariamente del Estado y de la Comunidad Autónoma".



José Luis Juan Pinter afirma que "el grupo municipal socialista, que no esperaba que yo me presentara, se le ha caído el mundo encima" y lamenta que "desde primeros de agosto, están impugnando el proceso en Delegación de Gobierno, En la Dirección General de Administración Local de la Generalitat, seguramente en los tribunales de lo Contencioso y no sé en que otros sitios, con tal de evitar que yo pueda ser secretario del ayuntamiento algún día".

En la nota el alcalde de Aielo de Malferit carga contra el PSPV y su portavoz Juan Ramón Espí afirmando que sus denuncias "sin justificación alguna en la mayoría de los casos, están obligando al ayuntamiento a gastar cantidades elevadas de dinero en recursos y abogados que podrían ir destinados a contratar a gente que lo necesita". Además critican que hacen "esa política tan despreciable que practican ahora desde las redes sociales y los periódicos digitales donde es más fácil falsear la verdad".



Juan Pinter concluye afirmando que "seré alcalde como mínimo hasta final de legislatura. Pero solo alcalde". Que "secretario podré ser si así lo decido posiblemente cuando quiera (siempre cuando acabe de alcalde)", porque la puntuación "me da prácticamente el 100 [%] de garantías de ser secretario de Aielo", y porque "como funcionario es mi derecho".