El alcalde de Aielo estudia una querella penal contra los concejales del PSPV por vulnerar su derecho al honor

El alcalde de Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter (PP), ha anunciado una posible querella penal contra los 5 concejales del PSPV de la localidad para vulnerar su derecho al honor, por pedir la suspensión del proceso para nombrar a un nuevo secretario municipal al afirmar que el mismo alcalde se presentaba como candidato.

En un escrito publicado en la página web del Ayuntamiento de Aielo de Malferit bajo el título “Escrito del alcalde al pueblo de Aielo” Juan Pinter ha afirmado que las acusaciones que se desprenden de la denuncia de los concejales del PSPV “tendrán una respuesta inmediata y contundente por mi parte en defensa de mi honor y respetabilidad”. El alcalde reconoce que la oposición puede presentar “recursos contra lo que consideran irregularidades o decisiones que no se ajustan a la Ley, pero no comparte y no aceptará que se de información falsa y manipulada con el fin de atentar contra el honor de mi persona”.

Por eso ha anunciado que “muy pronto realizaré una rueda de prensa o Pleno Extraordinario donde espero que acudan los concejales del PSPV que han abocado acusaciones tan falsas y manipuladas que solamente buscan sembrar odio y discordia en la población, tan sólo con el fin de desgastar política y personalmente a este Alcalde”.

José Luis Juan Pinter también ha advertido que “he puesto en manos de mi abogado, para que estudie la posibilidad de presentar una demanda civil, y querella penal, si procede, contra los 5 regidores socialistas que han difundido estos hechos de manera falsa contra mi persona”.

Acaba el alcalde afirmando que “como ya es habitual, esta gente en vez de resolver problemas se dedican a crearlos, no importándolos para nada el bienestar de la población”. y que “si no quieren trabajar por el pueblo, que no lo hagan, pero al menos dejen trabajar al Alcalde y al Equipo de Gobierno Municipal”.

Añadido del PSPV

Desde el PSPV también se ha querido añadir información que matizaría la anterior presentada contra el proceso. Así apuntan que la resolución de alcaldía para los méritos del puesto de secretario, fue firmada por el alcalde de forma electrónica el 8-2-2017, sin aparecer el nombre en el documento. Este hecho sería destacable porque el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 17-2-2017 publicaba la delegación de funciones de la alcaldía de Aielo de Malferit “por enfermedad” del alcalde, y con vigor desde el 3-2-2017 hasta la fecha del alta. Esto significaba que en aquel momento el alcalde el funciones era Rafael Joaquín Egea Balaguer, y no José Luis Juan Pinter.