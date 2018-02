El PSPV carga contra Rajoy por atacar el valenciano en sus visitas y no hablar ni de corrupción ni de financiación

El portavoz del PSPV-PSOE, Jorge Rodríguez, ha criticado la actitud de Mariano Rajoy y los miembros de su gobierno afirmando que "nos sorprende que Rajoy venga a la Comunitat Valenciana y no diga ni una sola palabra sobre los casos de corrupción de su partido, que no haga ninguna propuesta en materia de infrafinanciación de los valencianos ni de modelo para el conjunto de las comunidades autónomas”, y que no obstante "sí que tiene tiempo para atacar nuestra lengua y la ley de plurilingüismo". Por todo ello ha afirmado que "parece que haya una carrera entre el PP y Ciudadanos a ver quién de los dos es más de derechas”.

El también presidente de la Diputació de València ha advertido que “los valencianos y valencianas no necesitamos que venga nadie a crear más problemas de los que ya tenemos. Con los que hemos heredado, ya tenemos suficiente. Lo que echamos en falta es que vienen a dejarse ver pero no a invertir en la Comunitat Valenciana”.

Frente a la "discriminación a la que somete el Gobierno de Rajoy a la Comunitat, Jorge Rodríguez" ha puesto en valor la colaboración entre administraciones como el proyecto 'Xarxa Llibres' de la que afirma "es la propuesta más aceptada en materia educativa por los ciudadanos en el último barómetro de la Generalitat", propuesta a la que se adhirieron " el 100% de los centros públicos y el 73% de los concertados". Así destacaba que "el Consell destinó 29 millones de euros en el primer curso y 32 en el actual. Por tanto, en política, las prioridades no se demuestran con discursos, sino dotándolas de presupuesto y convirtiéndolas en realidad".

Por su parte, la secretaria de Educación de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Inma Sánchez, manifestó que se está cumpliendo el programa electoral con el que el partido concurrió a las pasadas elecciones: “En los presupuestos, aunque son ajustados y nos gustaría que fueran mayores, es verdad que los estamos gastando eficientemente. La eficiencia, la eficacia y la ética son fundamentales para hacer política. Nosotros nos dedicamos a trabajar por un mejor sistema educativo valenciano”.

Respecto a la ley de plurilingüismo, Inma Sánchez ha asegurado que “nuestro objetivo es que el alumnado aprenda castellano, valenciano e inglés, independientemente de su condición económica. Somos una comunidad bilingüe. Cada centro, junto con las familias, tendrá libertad para elegir su idioma vehicular partiendo de unos porcentajes establecidos y que garantiza el aprendizaje de las dos lenguas oficiales de la Comunitat”.