Conselleria recurrirá ante el Supremo la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo

La Conselleria de Educación ha encargado un informe jurídico a la Abogacía de la Generalitat para delimitar con exactitud las medidas que hay que emprender para dar cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de mantener la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo.

Será a partir de este documento cuando se determinarán las instrucciones de inicio de curso y se remitirán en los centros educativos durante las próximas semanas, ha informado el departamento que dirige Vicent Marzà.

Además, la Conselleria, que apunta que no tiene notificación oficial de la resolución del tribunal, ya ha encargado también a la Abogacía de la Generalitat un recurso de casación al Tribunal Supremo para que levante estas medidas cautelares que ha impuesto el TSJCV.

Desde la administración educativa subrayan que la Generalitat valenciana "continúa defendiendo la plena legalidad del decreto de plurilingüismo, avalado por la Abogacía de la Generalitat, el Consejo Jurídico Consultivo y el Pleno del Consell". Además, recuerda que se cuenta con un informe de la Fiscalía en que se explicita que la norma " no discrimina".

La Conselleria agrega que la decisión de mantener la suspensión cautelar paraliza la aplicación de la norma hasta que el mismo tribunal decida sobre el fondo del asunto, pero "no anula la norma en sí". La suspensión cautelar, además, no es firme hasta que no se resuelva el recurso al Supremo.

El decreto de plurilingüismo, aseveran, "no sólo tiene los avales legales necesarios con su aprobación por el Consell, sino que está configurado desde una sólida base pedagógica que ha surgido de las universidades valencianas, de los mejores expertos en aprendizaje de lenguas".

"La Generalitat -prosiguen- ha dado herramientas para avanzar en plurilingüismo. Más del 72% de centros han decidido avanzar desde el nivel que estaban al nivel que estarán el próximo curso. Además, cada nivel ha sido votado en el máximo órgano de decisión de cada centro, el consejo escolar. En más del 98% de los centros las votaciones para decidir el nivel de plulingüismo han sido consensuadas por más de dos tercios de cada consejo escolar".